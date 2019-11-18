李志成：綠置居「納米化」削吸引力

降準買家換樓誘因

房委會預計將在下月推售兩個全新「綠置居」項目，包括柴灣蝶翠苑及青衣青富苑，以市價49折推售，售價介乎82萬至273萬元。綠置居出台對二手細價私樓市場會否有影響？

事實上，綠置居與私樓客源不同，即使政府放寬按揭限制後，綠表者仍然難以負擔私樓樓價，加上綠置居最高承做九成半按揭，綠表者只需支付約13.65萬元的首期便有機會購入今期綠置居「樓王」，相對細價私樓市場首期往往需動輒數十萬元首期，預料綠置居未會對私樓市場構成太大影響。

未對私樓市場構成太大影響

值得注意的是，消息指今次綠置居兩項目預計共提供3696個單位，實用面積介乎187至471平方呎，當中320呎以下細單位及「納米盤」佔逾七成，有機會降低公屋戶由租轉買的意欲，因為觀乎以往資助單位推售，通常以大單位最受歡迎，小型單位則需要較長時間消化，相信不少綠表者希望購入大一點的單位，改善居住環境，若綠置居「納米化」，與公屋實用面積差距收窄，變相降低準買家的換樓誘因，削弱對買家的吸引力。

香港置業行政總裁

[李志成]