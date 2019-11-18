李志成：綠置居「納米化」削吸引力

【明報專訊】上月中施政報告公布放寬按保樓價上限後，樓市交投轉活，不過屬短暫亢奮，隨二手筍盤逐漸被消化，加上社會事件突升溫，短期內交投有機會受挑戰。與此同時，為助市民上車，綠置居計劃恆常化後，房委會將推出新一批綠置居，有助綠表人士上車，釋出原有公屋單位予有需要人士，促進公屋流轉，不過近期綠置居亦呈「納米化」趨勢，有機會降低吸引力。
降準買家換樓誘因
房委會預計將在下月推售兩個全新「綠置居」項目，包括柴灣蝶翠苑及青衣青富苑，以市價49折推售，售價介乎82萬至273萬元。綠置居出台對二手細價私樓市場會否有影響？
事實上，綠置居與私樓客源不同，即使政府放寬按揭限制後，綠表者仍然難以負擔私樓樓價，加上綠置居最高承做九成半按揭，綠表者只需支付約13.65萬元的首期便有機會購入今期綠置居「樓王」，相對細價私樓市場首期往往需動輒數十萬元首期，預料綠置居未會對私樓市場構成太大影響。
未對私樓市場構成太大影響
值得注意的是，消息指今次綠置居兩項目預計共提供3696個單位，實用面積介乎187至471平方呎，當中320呎以下細單位及「納米盤」佔逾七成，有機會降低公屋戶由租轉買的意欲，因為觀乎以往資助單位推售，通常以大單位最受歡迎，小型單位則需要較長時間消化，相信不少綠表者希望購入大一點的單位，改善居住環境，若綠置居「納米化」，與公屋實用面積差距收窄，變相降低準買家的換樓誘因，削弱對買家的吸引力。