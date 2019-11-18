布少明：社運續發酵 樓市需回氣

本月二手交投 高位稍回落

先說說樓市現况。自從新一份《施政報告》中提出為首置人士放寬按揭成數，對樓市立即起到亢奮作用，新盤及二手交投皆迅速回升，樓價亦喘定，復見平穩。 然而，隨着二手最優質盤源減少，而且社會運動加劇影響樓市氣氛，本人預期，11月二手交投將從高位稍為回落至約3200宗的水平。

一手方面，據統計，新盤10月下半月共售出1145伙，較上半月，高出近8.8倍。至於11月首13日仍然延續旺勢，新盤已售出1085伙，較上月同期高出近8.3倍，預料發展商的定價仍會克制，惟推盤步伐將放緩，估計11月全月可錄約1500伙成交，有望創出近5個月的新高。

無可否認，社會亂局仍是影響未來樓市的最大因素。但本人認為，施政報告後放寬按保措施，對市場帶來的提振作用是持續的，現階段只是受外圍影響略為「回氣」。

值得留意的是，現時絕大部分高成數按揭申請人都能夠通過供款佔入息比率及壓力測試，對於銀行處理個別未能達到壓力測試的高成數按揭申請，現時已有部分銀行對於此類申請作彈性處理，亦已有成功批出個案，但按揭保費將額外增加10%。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]