廖偉強：明年樓價望升 三因素支持

資金充裕 需求支持

其一，外圍因素所帶動：現時全球多國仍然量化寬鬆，資金需要尋找出路，同時美國減息，有助香港維持超低息環境；中美貿易戰談判有進展，利好市場氣氛，加上粵港澳大灣區的發展，也為香港帶來更多機會，從而刺激經濟。

其次，房策措施放寬：早前施政報告放寬首置按揭保險計劃，市場購買力即時釋放，入市買家急增。同時，政府在房屋政策上明顯將住宅市場一分為二發展，其一是公營及資助房屋市場，另一個是私樓市場，並表明會集中資源在公營及資助房屋方面供應，讓更多有能力的市民可從資助房屋渠道上車，政府就可以盡量減少對私樓市場的干預，使樓市回歸正常。

其三，需求支持：現時香港社會混亂，但港人資金沒有大幅度被蒸發，銀行儲蓄存款也非常充足，且大規模移民潮尚未出現，留港發展的香港人仍然喜歡磚頭保值。香港樓價之高是世界知名，也是其中一個引起香港深層次矛盾的主因。有些人會用自己幾十年前的薪金對比當年的樓價，再以現今的薪金對比今天樓價，從而指出目前生活指數追不上樓價。筆者認為這樣比較並不公平，因為當市民剛剛出來工作，他的工作職位及薪金絕對是基本，但個人的表現及能力會提升，這樣的話便有能力和機會進入市場了。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]