湯文亮：大學校長應減薪 西隧應減價

我很奇怪幾名有車同事不但沒有遲到，而且比以前更早回到公司，原來理由很簡單，就是用西隧過海，不過就很貴，單程要75元，我忽發奇想，由於紅隧被封，不少人要用西隧過海，令到西隧在這段日子流量大增。

換句話說，西隧是今次社運的受惠者，西隧公司應該大方回饋市民，或者將單程收費由75元降至50元，減輕那些不辭勞苦返工的香港人的負擔，由於流量大增，我相信即使減價，西隧每日收入仍會高於平常，而且可以爭取不少口碑，何樂而不為。

有人問我當下的社會運動幾時會結束，我認為是差不多時間了，如果大家有留意，在今年大學迎新日，新入學的大學生會被帶去激烈的示威現場，感受一下抗爭的氣氛，令到大學生日後可以在街道上奮戰，在公路上奮戰，在校園內奮戰，在操場上奮戰，直接為社運提供人力資源。

大學校長應該以身作則

但上星期，社運人士直接「接收」大學，令到所有大學停止上課，或者改為網上教學，社運到這個時候可以說是達到高潮，但後果是人力資源無以為繼，甚至令到本來參與社運的大學生割席，在人力資源乾涸之下，距離社運結束的日子應該不遠，但亦會是最激烈，大家亦要留心自身安全

我有一個問題，大學校長以及高層難道不知道箇中情况，但是他們從來沒有向外界表達，今次社運，大學的損失是最大，除了會失去一批優秀學生外，在學術上有成就的教授都不敢到香港任教，既然大學已經結束今個學期，大學校長應該以身作則，不收取餘下的薪酬，這當對香港人些少補償，未知有沒有大學校長接受我這個建議。

不能夠放棄年輕人

亦有人問我今次社運對香港的得與失，雖然社運重創香港經濟，但亦令到很多人了解香港現實情况，港獨是不可行，好似佔領大學，只不過是佔領一個不能防守的山頭。但如果任我揀，社運抑或通過逃犯條例，我會揀社運，社運雖然重創香港，但如果通過逃犯條例，香港表面平靜，但人力以及資金就會外逃，一兩年後，香港的重要性就會消失，所以，即使社運未能成功，我們都不能夠放棄年輕人。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]