王弼：人工智能不敵侵叔屈機

王弼愈來愈相信,今次所謂第一階段協議,亦正向此命運進發。上周本欄講過,侵叔團隊是憑打嘴砲、零成本托市的專家。我有理由相信,侵叔已完全掌握algo trading屈機的竅門,因為algo trading有一個弱點,是它沒有看透人類說反話的能力。

人類語言,經過最少幾千年的發展,異常深奧,人工智能不易掌握。例如英國人跟你說,你一定要來我家吃晚飯(you must come for dinner),你就一定要婉拒,千萬不可以「傻更更」跟人回家吃飯,因為這句說話,跟我們廣東人說「得閒飲茶」,有異曲同工之妙,都是道別前的禮貌收場白。

algo trading未能破解說反話

人工智能當然可以在瞬間閱讀千萬個新聞標題,但對分析說話的語氣,說話者的真正用意,特別在經過文字傳媒的過濾後,則是束手無策。所以,algo trading唯一可以做的,就是以最簡單直接的方式,分析侵叔和他團隊在貿易談判的言論。換句話說,侵叔說什麼,algo trading就要照單全收,沒有任何質疑的空間,所以,縱使侵叔團隊的唱好行動,內容再空泛,都能成功把股市一而再,再而三地托高,直至談判正式破裂,不能再隱瞞為止。

為什麼我覺得中美達成協議的機會愈來愈渺茫?因為只要看看美方,要求中方每年買進500億美元的農產品,中方就強烈表示反對,因為中方除了不會列明買入農產品的數量,更說只要第二階段談判出現阻滯,隨時可以停止購入農產品。另外,中方也要求美方撤銷所有關稅,這樣的要求,其實跟4月時一樣,只是後來侵叔怒加關稅後,副總理劉鶴才說什麼都可以傾,到市場覺得雙方快簽約的時候,中方又拿出本來的要求。至於知識產權的爭拗,更是完全零進展。

所以,所謂的貿易協議,根本無法達成,不過既然市場對唱好的空話照單全收,中美雙方也樂意繼續把戲做下去,因此我維持原判,這場戲最遲可以做到12月15日新關稅生效日,換言之,股市派對,最長還可以延續一個月。

港人習慣積榖防饑 抵禦能力強

收筆前,我也想講一下目前香港的狀况。由於社會持續動盪,出現多篇關於香港經濟進入寒冬、GDP收縮的報道。

我只想說,雖然GDP收縮是事實,但在經濟學上,GDP相等於我們的年收入,如果因社會動盪,我們的薪金下跌,當然難受,但只要我們有未雨綢繆,沒有太多負債,沒有把生意過度擴張(即心口掛個勇字,以為世界永遠好景),正如周潤發發哥所說:「那就賺少點囉!」相信許多港人都是穩陣派,有積榖防饑的習慣,加上香港人均GDP高達4萬美元,對於目前的困局,相信其抵禦能力,應該比一般發展中國家高出許多。

