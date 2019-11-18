王弼：人工智能不敵侵叔屈機

王弼愈來愈相信，今次所謂第一階段協議，亦正向此命運進發。上周本欄講過，侵叔團隊是憑打嘴砲、零成本托市的專家。我有理由相信，侵叔已完全掌握algo trading屈機的竅門，因為algo trading有一個弱點，是它沒有看透人類說反話的能力。

人類語言，經過最少幾千年的發展，異常深奧，人工智能不易掌握。例如英國人跟你說，你一定要來我家吃晚飯（you must come for dinner），你就一定要婉拒，千萬不可以「傻更更」跟人回家吃飯，因為這句說話，跟我們廣東人說「得閒飲茶」，有異曲同工之妙，都是道別前的禮貌收場白。

algo trading未能破解說反話

人工智能當然可以在瞬間閱讀千萬個新聞標題，但對分析說話的語氣，說話者的真正用意，特別在經過文字傳媒的過濾後，則是束手無策。所以，algo trading唯一可以做的，就是以最簡單直接的方式，分析侵叔和他團隊在貿易談判的言論。換句話說，侵叔說什麼，algo trading就要照單全收，沒有任何質疑的空間，所以，縱使侵叔團隊的唱好行動，內容再空泛，都能成功把股市一而再，再而三地托高，直至談判正式破裂，不能再隱瞞為止。

為什麼我覺得中美達成協議的機會愈來愈渺茫？因為只要看看美方，要求中方每年買進500億美元的農產品，中方就強烈表示反對，因為中方除了不會列明買入農產品的數量，更說只要第二階段談判出現阻滯，隨時可以停止購入農產品。另外，中方也要求美方撤銷所有關稅，這樣的要求，其實跟4月時一樣，只是後來侵叔怒加關稅後，副總理劉鶴才說什麼都可以傾，到市場覺得雙方快簽約的時候，中方又拿出本來的要求。至於知識產權的爭拗，更是完全零進展。

所以，所謂的貿易協議，根本無法達成，不過既然市場對唱好的空話照單全收，中美雙方也樂意繼續把戲做下去，因此我維持原判，這場戲最遲可以做到12月15日新關稅生效日，換言之，股市派對，最長還可以延續一個月。

港人習慣積榖防饑 抵禦能力強

收筆前，我也想講一下目前香港的狀况。由於社會持續動盪，出現多篇關於香港經濟進入寒冬、GDP收縮的報道。

我只想說，雖然GDP收縮是事實，但在經濟學上，GDP相等於我們的年收入，如果因社會動盪，我們的薪金下跌，當然難受，但只要我們有未雨綢繆，沒有太多負債，沒有把生意過度擴張（即心口掛個勇字，以為世界永遠好景），正如周潤發發哥所說：「那就賺少點囉！」相信許多港人都是穩陣派，有積榖防饑的習慣，加上香港人均GDP高達4萬美元，對於目前的困局，相信其抵禦能力，應該比一般發展中國家高出許多。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]