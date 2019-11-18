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張佩儀：買要員保險降風險

【明報專訊】對一間企業來說，可能亦有一、兩位要緊的管理人員，企業可為他們投保要員保險，減輕他們突然無法工作對企業的影響。雖然要員保險沒有法律的定義，基本都有以下特點：

沒儲蓄成分兼不可退保

（1）彌補企業損失：與員工事故時向僱員賠償的工傷補償保險等不同，要員保險是讓僱主在重要員工失去工作能力時，如危疾、意外重傷、甚至死亡時，保障企業，因此保險的受益人需為僱主，受保人是企業的要員，保險期是在該員工的可工作年期以內。當出現上述情况時，保險會為企業即時帶來一筆現金，紓緩企業收入的損失。

（2）保費可扣利得稅：要員保險的保費開支是視作營運上的支出，可以在企業應課稅利潤裏扣除。不過要留意，要員保險不可以是有儲蓄作用或退保額的保險，例如儲蓄人壽保，另受保的員工不可以是企業的經營者、合夥人或持股20%以上的股東。而當保單作出賠償時，該賠償金會視作營業收入需納稅。

從上可見，要員保險價值在於過渡及應急，而企業考慮是否為員工投保時，可以從以下兩點衡量：

（1）該員工的不可替代程度：正因員工不可替代，才需要一筆現金在他無法工作時用作過渡，減低業務上的即時影響，更可換取更多時間尋找有能力的新員工。在這方面來說，相比分工明確、結構成熟的大企業，中小企、特別是初創企業，更容易出現一個要員身兼多職的情况。加上當企業處於起步階段，管理人員的能力及帶來的決策將直接影響企業的存亡。故對初創及中小企而言，有些員工是難以取代的，就可以考慮以要員保險來降低風險。

計算保額方法 可依員工工作性質決定

（2）該員工帶來的收入：香港現時的要員保險主要有兩種計算保額的方法，分別是員工年薪的數倍到十數倍，或是他對企業收入貢獻的數倍，所以投保時亦需考慮何種計算方法，就一些重要的管理層，例如業務發展總監，可從其收入計算；而為企業帶來大量生意的員工，如銷售員，則可按他對企業利潤貢獻計算。

美國萬利理財控股有限公司亞太區總裁

[張佩儀 財女手記]

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