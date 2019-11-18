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何國良：賭客回流 濠賭股有望重估

【明報專訊】市場上周一在中美貿易談判中出現不確定因素而出現較大的回調。畢竟，之前亦討論過，由低位回升的那幾個星期，驅動市場的因素主要也是市場對中美貿易會談有所進展的預期，因此，這方面稍為有什麼風吹草動，市場的反應就往往較平時來得猛烈。雖然，大家心裏有數，這方面發展往往是進兩步退一步，跟女生的心情一般難猜透，但大家仍然心甘命抵地跟着這事件的起伏去拼搏，要贏錢真的不容易。

過去一年 逾200億美元流出亞洲

上周有提及，在過去的12個月中，大約超過200億美元的資金從亞洲市場流走，給巿場添了多一分的壓力。投資團隊同仁再進一步去看歷史數據，他們發現，原來這段時間資金流出的金額，是繼全球金融危機後最大的一次資金外流。更有趣的是，在一般深受資金進出而影響表現的亞洲股市，在這樣的資金外流的情况下，仍然能有一些的回報，區內充裕的資金果然亦獨具慧眼。因此，如果在未來一段時間，資金由出轉入的話，區內股市的表現就可望有一番新景象了！

不過，這樣的想法，有投資者可能會認為有點守株待兔。未來如果資金進場，可有什麼投資主題吸引資金進駐呢？

澳門博彩業伙其他企業 開拓更大市場

之前有提及過的澳門相關投資主題，概念源自於澳門20周年回歸的預期。但最近參考券商分析師的一份研究報告，他指出自中美貿易紛爭起，當局對到澳遊的通行證有放寬。從過往的經驗來看，有關政策有助到澳人士的人數增長。而且，這種人數的增長往往伴隨着博彩收入的增長，有利整體行業盈利增加。

另外，報告亦指出，不少澳門博彩業的公司開始跟不少企業合作，開拓更大市場。例如，博彩公司已經積極跟不同的航空公司合作，現時可以直飛澳門的國內航班預期今年可以達到1.4萬架次，從2017年兩年來，有機會增加接近40%。而且，澳門公司亦積極利用國內流行的流動支付（mobile payment）提供優惠，從國內的數字可以看到，旅遊與住宿是流動支付的第二大使用範籌，特別是海外消費，增長更達17%。因此，利用這些優惠會更有利成功開拓相關用家的消費。

在報告中，亦有提及一個有趣現象。他們發現，自去年第一季起，在美國拉斯維加斯賭場中百家樂（Baccarat）這個遊戲的收入逐季減少。由於這遊戲的玩家以中國遊客為主，因此以此倒推，到美賭場消費的中國遊客亦同步在減少，這反映在中美貿易紛爭後，到美的簽證問題逐步在到美旅客的數字上浮現，這亦有助澳門博彩業來接待這批回流的旅客。綜合而言，穩定的旅客增長跟穩定的博彩收入有機會在未來一段時間出現，這可以除去投資者擔心增長快速放緩之慮。同時之間，如果更多的政策預期，行業估值有望再獲重估，這方面的潛在空間有可能更吸引！

沛達投資管理有限公司

[何國良 基金看世界]

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