周顯：美倘政治操縱質低港股 應跌萬點以上

第一，如果美國要搞香港政治動盪來沽空港股，決勝不在於一兩千點，這個升跌幅每個月都有，用不着搞場大龍鳳。如果真要這樣搞，跌幅肯定在一萬點以上，這才「值回票價」。

第二，就算美國要整死港股，中國也不會救港股。從來，國家不會救股市，只會救貨幣，尤其是，如今中國的經濟也面臨困境，不會輕易把寶貴的外匯花在頂住港股的身上。

又有人發了一條短片給我，說美國人正要沽港元和人民幣，問我的意見。我說，對人民幣的貨幣戰早在修例事件之前已經在打，也不用等到今天了。

至於對港元的狙擊，現在還未是時候，要等到港人開始掟樓，樓價和股市都跌了三四成之後，才有部署的可能。

未到狙擊港元時候

在現今的世界，政府都學精了，不會死頂股市或匯價，因為頂下頂下，就會把外匯全都耗掉，翻身也無望了。通常採取的方法，是着力頂幾下，跟着由它下跌，跌到某一地步，突然出好消息，挾空倉，打沽家一個措手不及，自己乘機賺點錢。挾完倉後，又再放軟手腳……現在通常都是用這方法，因為這樣做的成本最低。

[周顯 投資二三事]