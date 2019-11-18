盧楚仁：經濟惡化 英減息可期

大家若有留意上星期英國所公布的經濟數據，便會知道英國的經濟情况有幾糟糕。上星期英國公布的無論是國內生產總值、工業生產指數、製造業生產量、貿易收支、申領失業金人數、居民消費價格指數、PPI的一系列數據、零售物價指數、房價指數以及零售銷售一系列數據，均比預期或者前值差，當然有極小部分數據是做好的。

美元相對英鎊有絕對優勢

綜觀英國經濟形勢絕對不容樂觀，情况有急速惡化之趨勢，所以亦怪不得在11月7日英倫銀行議息之後宣布下調未來經濟增長預測，更暗示有機會減息，當時更加有兩名委員投票要求減息0.25厘。

繼評級機構惠譽之後，穆迪亦把英國展望下調至負面，估計明年亦會隨之將英國評級下降。現階段金融市場已預期英國可以有協議下脫歐，以避免硬脫歐亂局的出現，故有關利好消息相信已消化得八八九九，相反英國經濟開始惡化，以及英倫銀行有機會在下月19日減息的相關負面行情仍未炒作。

另一方面，美國經濟數據表現遠勝於英國，而且聯儲局的寬鬆貨幣政策亦暫告一段落，綜觀兩國貨幣大趨勢來判斷，美元始終比英鎊佔有絕對優勢，就算英鎊短期內仍有反彈，但反彈過後從長遠來說，在美英兩國經濟及貨幣政策的兩極影響下，英鎊始終會被比下去。今日英國央行首席經濟學家及貨幣政策委員會委員霍爾丹會發表演說，就最近英國經濟表現惡化，估計他很大機會發表鴿派的言論。經濟數據方面，英國在星期五會公布製造業PMI和服務業PMI的兩大數據，估計亦會凶多吉少。

英鎊澳元紐元可做淡

正如上文所說，美國經濟數據比預期強勁，例如上星期所公布的CPI和PPI的一系列數據，以及零售銷售均表現亮麗。亦因此，聯儲局主席鮑威爾，以至一眾有投票權的公開市場委員會委員均一致表示，現階段美國絕無減息壓力。這個星期美國公布的經濟數據當中，最重要的亦都是在周五所公布的11月製造業PMI和服務業PMI，現在市場預期會有正面增長。

估計美元不單止對英鎊有一定優勢，就連澳元和紐元也有優勢，原因是澳洲和新西蘭公布最新的就業數據均十分惡劣，在經濟數據下行及減息壓力困擾下，估計澳紐元亦會被美元比下去。所以在本周的交易策略中，建議做淡英鎊、澳元或紐元為首選。

馬雲憂貿易戰長期化 不無道理

本周另一焦點，相信仍會聚焦在中美貿易談判的進展上。但事實上，金融市場尤其是美股已事先「慶祝」中美能夠達成貿易協議。但我個人對此仍然有保留，如果中美雙方已經沒有分歧真的落實的話，到現在為什麼還不公布簽署日期和地點呢？估計當中仍有一些十分棘手的問題仍未解決，若最終中美貿易協議要一再拖延簽署的話，對人民幣、澳元和紐元匯價均十分不利。上星期馬雲再度表示，中美貿易戰最壞的情况可能會維持20年，多個月前我對他這說法極認同，但現在看美國不單止在貿易議題上針對中國，還已經另闢戰線伸延至科技、金融、匯率、知識產權和人權問題上。所以，我現在不得不相信馬雲的判斷是正確的。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]