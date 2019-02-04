摩根大通亞洲：醫藥股續強勢 石藥購12881

如投資者仍看好藥股後市，好倉選擇可留意石藥購12881，行使價25.25元，實際槓桿約3.7倍，最後交易日2020年7月29日；亦可留意中生製藥購24644，行使價12.88元，實際槓桿約5.2倍，最後交易日2020年3月26日。看淡可參考石藥沽12865，行使價17.17元，實際槓桿約2.6倍，最後交易日2020年8月28日；中生製藥沽27441 ，行使價9.09元，實際槓桿約4.4倍，最後交易日2020年2月25日。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者並未持有上述證券。投資者須自行評估風險並諮詢專業意見。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失部份或所有投資。請於jpmwarrants.com.hk/disclaimer詳閱完整的免責聲明。）

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