摩根大通亞洲：醫藥股續強勢 石藥購12881

【明報專訊】恒指接連失守50天及250天線，市場分析指，投資者可留意後市會否回補上月介乎25800點至26000點水平的上升裂口。板塊方面，上周五多隻醫藥股更逆市跑出。醫藥股受外圍及本港因素影響輕微，反而內地經濟持續增長，以及人口老化，民眾對藥物有實質需求。兩大藥企石藥（1093）及中生製藥（1177）今年走勢凌厲，年初至今分別累升84%及117%，跑贏大市。石藥及中生製藥快公布第三季業績，值得投資者關注。
如投資者仍看好藥股後市，好倉選擇可留意石藥購12881，行使價25.25元，實際槓桿約3.7倍，最後交易日2020年7月29日；亦可留意中生製藥購24644，行使價12.88元，實際槓桿約5.2倍，最後交易日2020年3月26日。看淡可參考石藥沽12865，行使價17.17元，實際槓桿約2.6倍，最後交易日2020年8月28日；中生製藥沽27441 ，行使價9.09元，實際槓桿約4.4倍，最後交易日2020年2月25日。
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