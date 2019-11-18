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何啟聰：新經濟再掀炒作 Call平安好醫生

【明報專訊】市場關注新經濟股會否受惠於阿里巴巴招股的影子股概念，平安好醫生（1833）上周五高位曾升逾4%，但60元關口似乎遇阻力。平安好醫生窩輪正式登場，由於阿里招股屬短線消息，資金或可考慮價外認購證，利用其較高槓桿作短期部署。看好可考慮平安好醫生認購證13225，行使價59.08元，2020年5月到期。較保守的投資者，可考慮較貼價認購證13226，行使價66.08元，2020年7月到期。

港交所（0388）上周五先升後回，高位曾升逾1%至245元，但收市微跌。市場憧憬港交所或會受惠於阿里上市，看好可考慮港交認購證22084，行使價265.2元，2020年2月到期，實際槓桿約13.8倍；看淡可留意港交認沽證12372，行使價228.6元，2020年03月到期，實際槓桿約9.3倍。

（本結構產品並無抵押品）

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表 ，並身為證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容僅供參考，並不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可急升或急跌，投資者或會蒙受全盤損失。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。有關恒生指數或恒生中國企業指數的免責聲明，請參閱上市文件。過往表現並不反映將來表現。投資前，投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。本文任何內容概不構成投資、法律、會計或稅務意見、並無聲明任何投資或策略適合或符合閣下的個別情況。結構性產品交投量並不是結構性產品表現的指標，投資者不應僅依賴交投量歷史高位數據以釐定結構性產品日後的表現。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]

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