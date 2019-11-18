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劉思明：小心中線向好格局被破壞

【明報專訊】港股上周急轉直下，恒指國指短線轉弱，向好寬度轉差；雖然8月以來恒指反覆向好以至領漲股強勢未變，但要慎防形勢惡化，破壞大局。

恒指周一下挫後反覆向下，周四低見26203點喘定，反彈受制於26544點回軟，全周收報26326點，跌1325點或4.79%；國指全周跌4.2%。大市日均成交743億元，包括周五降至620億元，當日低於60天平均兩成，入市意欲低迷。恒指、國指失守10天、20天及50天線，中短線轉弱。不過，恒指、國指仍處於8月見底回升延伸至今的上升通道之內，底部約25900點、10350點。隨着走勢轉弱，恒指短線交易區間下移至通道中軸及低位約27000至25900點水平。

或考驗去年10月24500點水平

中短線趨勢寬度轉弱，恒指國指成分股高於10天線、20天線比例皆跌至一成或以下，而高於50天線比亦失守五成、降至三成半。目前與今年5月恒指跌穿50天線及高於50天線比跌穿五成的形勢相似，一旦進一步惡化，恒指跌穿上升通道底部（上升軌），則要慎防重覆5月中下旬再現一波跌浪，屆時將有機會考驗去年10月低位24500點水平。

大市方面，據《明報》港股數據庫，周五升跌比率37比63，跌逾3%佔下跌股份半成；大市上周有4日跌多升少，除了周一，跌逾3%佔比約一成多或以下，沒有大規模受壓，整體偏軟為主。全周計，升跌比6比94，跌勢全面。

本報數據庫追蹤的30個行業，上周全線下跌，有超過四成的跌幅超過半成，本地零售服務、家居用品跌7%、8%表現最差；其次汽車及相關、地產、能源業跌逾6%。食物飲品、軟件服務、原材料、科技器材跌近3%，各有兩三成股份上升，表現相對較佳。

相比下，數據庫涵蓋更廣泛約380隻股份，趨勢表現較佳，有兩成股份高於20天線，有近四成高於50天線，並集中個別行業。醫藥保健、工業製品有五成股份高於20天線，有六七成股份高於50天線，並有超過一半股份RSI大於50。汽車相關、科技器材有近一半股份高於20天線，超過一半高於50天線，當中科技業有六成股份RSI大於50，上升動力較強。

三藥股續強勢

8月反彈以來一直領漲的醫藥股石藥（1093）、康哲（0867）、威高股份（1066），石藥距離年內高位少於4%，康哲跌至10天線回升，周五逆市倒升，威高在周五曾創新高，三者都展現強勢。工業股情况相似，8月以來強勢的三一（0631）、信義玻璃（0868）、中聯重科（1157）、建滔積層板（1888）縱有調整，仍高企於20天線及50天線之上，保持中線向好趨勢。建滔積層板已回落至20天線附近，加上電子部件股強勢，可以趁機吸納，入市後股價倘若低收7.4元，可先行離場。

[劉思明 數據尋寶]

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