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張兆聰：中央穩增長 建板可留意

【明報專訊】恒指上周五微升不足3點，收報26326點，成交金額620億元。美股繼續破頂創新高，亞太區股市回升，日韓台股市皆強勢，唯獨中港股市積弱。雖然港府未有宣布宵禁算是利好，但也未有作出澄清，宵禁甚至戒嚴出現的可能仍然存在。國家主席習近平又重申止暴制亂為首要任務，似乎是要求港府及警方武力升級，政法委上周也鼓勵警方開槍，香港出現武力鎮壓的可能性始終是投資者心裏的一條刺，逢高便沽的心態較強。中央開啟穩增長模式，但市場反應一般，資金仍是傾向一些有概念的增長股，具備復蘇概念的建滔積層板（1888）勢強可留意。

全球股市向上，唯獨中港股市走弱。美國財赤持續創新高，推動經濟增長，聯儲局又重啟資產購買計劃提供融資，一方面令財赤帶來的風險弱化，同時又壓低美元匯價，美股強勢，也拉動歐洲和日本股市。中國10月份經濟數據則相當弱，工業增加值、固投、消費全面下滑，中央也開啟穩增長模式。總理李克強先是宣布降低基建項目資本金要求，到上周五發改委新聞發言人孟瑋表示，當局除積極發展消費新業態新模式外，亦會切實穩住傳統領域消費及大力改善消費環境。一方面，要穩住汽車等消費大頭，破除汽車消費限制，探索逐步放寬或取消限購的具體措施，推動汽車限購政策向引導使用政策轉變。

汽車業面對階段式飽和問題

但谷基建谷消費，基建股及汽車股聞訊卻未見興奮，投資者反應相當冷淡。基建的問題是減稅降費下地方政財政收入大減，同時又繼續嚴控隱性債務，難以太舉借貸投資；再加上基建規模已相當大，就算降低資本金要求、加大專項債規模，也很難將增速拉高，中長期更有負增長的風險。汽車的問題是進入階段式飽和，銷量止跌回穩但增速有限，在汽車股已錄得高雙位數字升幅後，投資者反而將全面取消限購視作趁勢獲利的機會。

國民負債升收入放緩 消費不振

另一個問題是汽車已不再是消費不振的主因。10月社會消費品零售總額名義增速和實際增速分別為7.2%和4.9%，分別較上月下滑0.6和0.9個百分點。汽車消費同比-3.3%，降幅較上月擴大1.1個百分點，繼續拖累消費；但剔除汽車後的消費同比8.3%，較上月下滑0.7個百分點，降幅較整體消費下跌速度更快。一方面地產銷售強勁繼續，民眾負債續升影響消費，同時收入增速也持續放緩。居民人均可支配收入逐季下行，前三季度實際增速6.1%，較上半年下滑0.4個百分點，較一季度下滑0.7個百分點。

建滔產品11月份開始加價

內地經濟整體一般，消費則有個別亮點，如白酒、火鍋、體育用品、醬料、復古國有品牌等。除了這些，市場就炒作一些無法證偽的概念如要5G，產業鏈上游的積層板也大舉產作。要留意，建滔在5G的佈局不及同業如生益科技，更多比重落在傳統產業如汽車、一般電子消費等，故今年借5G的炒作浪潮中，建滔一直落後。但近期不同行業都出現一些回暖，建滔也在11月份開始加價，配合市場近期再炒5G概念，應有力可以更上一層。

[張兆聰 還看今朝]

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