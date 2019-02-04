劉思明：阿里上市在即 騰訊沽12327

恒指貼價的熊證收回價位於27300點之上，目前重貨區27400至27599點，有相當於1900張期指等值的街貨；牛證的分佈較為分散，貼價25800至26199點有相對於約1600張期指等值街貨。

阿里巴巴（9988）正在進行招股香港上市，首日的反應不算熱烈，由於公司早已在美國上市，一般投資者沒必要因為招股而入市。不過，部分機構投資者，過去因投資章程受限而未能投資阿里，而今次在港上市或將符合條件買入，加上指數成分比重調整，追蹤指數基金對阿里帶來的投資需求，並可能引發資金換馬，沽出騰訊（0700）、買入阿里，對原先表現疲弱及季度業績遜色的騰訊增添壓力。走勢上，騰訊跌至320元有喘定迹象，反彈料於330元料有龐大沽空，反彈空間有限，相反一旦重拾跌軌，或會拾級下試310及300元關口。如看淡可留意其購證（12327）。

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