蘇沛豐：避險情緒升溫 紫金可留意

港股回落，避險情緒短期料回升，金價有機會反彈。金價於9月初於1557美元見頂以來，回調整固，近日跌至通道底約1450美元見支持，有望反彈至通道頂部約1510美元，帶動金礦股回升。

倘升穿3.03元 目標3.3元以上

香港上市的金礦股之中，招金（1818）及山東黃金（1787）較集中於黃金業務，股價走勢與黃金之關連度亦較高。紫金（2899）業務則較多元化，金及銅分別佔上半年盈利之32%及56%，另外還有鋅、白銀、鐵礦等業務，股價同時受金價及銅價影響。如果對金價反彈甚有信心，當然可選招金或山東黃金，但紫金之技術走勢較佳，並憧憬盈利見底回升。

紫金今年首三季盈利按年下跌10%，主要因為銅、鋅業務之毛利率下跌。市場估計全年盈利大概與去年相若，意味第四季盈利回復增長。公司早前公布未來3年主要產品產量規劃，預計礦產金於2020至2022年複合增長率為7.9%至11.5%，礦產銅之複合增長率為21.9%至26%。產量增長可望帶動收入及盈利回升。

圖表上，紫金股價正營造「頭肩底」之右肩，若升穿頸線3.03元，量度目標於3.3元以上。

（筆者為證監會持牌人，沒持有上述股份）

招銀國際研究部策略師

[蘇沛豐 焦點股]