潘迪藍：內地經濟明年難回升

因此，內地經濟增長放緩的主導因素，已經由消費品「交棒」給上游板塊。以今年第四季來說，綜合這個轉變的結果可能是整體經濟增長仍然大致穩定，這將可令決策者放心。但是，以內地這麼保守的政策，能夠在2020年實現有意義的周期復蘇的機會仍然很低。

觀察上述變化的最好方法是去看內地工業生產的結構。內地的手機產量已經明顯恢復增長，繼9月份錄得3.8%的按年增長之後，10月份再錄得2.9%的按年增長，扭轉之前多個月的負增長或接近零增長。而內地乘用車產量的按年跌幅，也由9月份的7.9%，縮小至10月份的3.2%。因此，內地消費品當中最重要的兩大類至少已出現了正在改善的趨勢，儘管勢頭還不算是很積極。

電子產品汽車銷量見觸底迹象

但另一方面，內地的鋼鐵產量卻出現近3年來的首次下跌，10月份按年下跌了0.6%，遠遠遜色於今年中時每個月都有10%以上的按年增長。水泥產量亦由前幾個月的按年增長4%至5%，放緩至10月份的增長2.1%。因此，內地生產的主要建築材料中有2種都出現產量放緩。手機產量回升是全球電子產品周期觸底反彈的其中一個迹象。全球智能手機付運量在今年第三季恢復了正增長，蘋果最新型號的iPhone的銷量看來亦比預期好。全球半導體市場在2018年底出現銷量和價格暴跌之後，看來也終於觸底反彈。

社會零售額下跌 令人憂慮

電子產品周期逆轉，可能是內地10月份出口數據比預期好的原因。若以人民幣計算，內地的出口在10月份恢復了正增長，按年增長2.1%。採購經理指數（PMI）內的新出口訂單部分等領先指標，近幾個月也開始趨向穩定。儘管因為美國對華加徵關稅的滯後影響，而令內地對美國的出口在10月份仍然顯著下跌，但內地對其他地區的出口需求前景已變得較為樂觀。

出口導向型製造業的裁員，一直是今年內地就業市場的主要問題，拉低了就業數字和家庭收入增長。因此，對內地的消費開支來說，全球電子產品周期逆轉是個好消息，因為這可能意味着，未來幾個月裁員人數及收入下降的壓力都會減少。但10月份的數據並未顯示出消費開支令人鼓舞：社會零售額的名義按年增長由9月份的7.8%，下跌至10月份的7.2%；而實質按年增長的跌幅就更大，由6.2%下跌至5%。事實上，食品和飲品銷售額在10月份更錄得1%的實質按年跌幅。這顯示，非洲豬瘟疫情造成的豬肉價格大幅上漲，正迫使內地消費者減少購買豬肉。

同時，汽車銷售方面，仍然受到電動汽車補貼減少以及汽車生產商向新排放標準過渡緩慢的影響。但汽車銷量下跌看來的確已經觸底，由於單是汽車行業就可能佔了過去一年內地GDP增長跌幅的一半左右，即使內地汽車業只是逐步改善，也會產生正面影響。

然而，建築材料產量放緩抵消了汽車和電子產品行業的反彈。一加一減之後，工業板塊的整體增長仍然相當疲弱，工業增加值（IVA）的實質增長由9月份的5.8%，回落至10月份的4.7%。

房地產展望比過往更關鍵

工業增加值今年已經顯示出一種明顯的模式，每季的前兩個月都比較疲弱，但最後一個月的數據會比較強勁，抵消前兩個月的影響。假設這種季節模式繼續，以10月份的數據來估計，第四季的數據只會比第三季略差一點。而10月份某些產品產量增長疲弱，可能是由於內地70周年國慶前後工廠關閉。但建造業需求放緩是相當明顯的。建造業增加值是量度建造業整體活動的廣泛使用指標，今年第三季的名義增長只有8.3%，遠低於去年第四季12.8%的高位，這已經回跌至2016年以來的最低水平。鋼鐵生產商的毛利率亦顯著收窄，因而令它們對增產的熱情降低。

因此，房地產市場的展望比以往更加關鍵。10月份出現了一些進一步降溫的迹象。住房銷量繼9月份增長2.9%之後，10月份的增長只有1.9%。房地產行業的固定資產投資的增長也從9月份的10.5%，放緩至10月份的8.8%。

儘管如此，住房銷量仍然連續四個月出現增長，很多人曾經預計將會出現跌幅。儘管全國按揭貸款增長略有放緩，但有幾個城市已經放寬了當地的房地產政策，這對於刺激銷量應該有些幫助。

眾多數據中比較異常的是，新屋動工數字在10月份大幅增長23%，遠遠高於之前3個月的6%至7%增長。對此，最合理的解釋是，開發商加速辦妥批文，令其樓盤提早動工，以便早一些開始預售樓花。由於內地政府近期收緊了融資限制，開發商比以往更加倚賴預售樓花來取得現金。供給側政策收緊與需求側政策更加靈活的綜合結果是，2020年內地房地產市場最可能的結果是住房銷售大致持平，但建造活動會有些轉弱。

同樣地，基建行業的固定資產投資的增長亦很疲弱，10月份的增長回落至只有2%。這似乎刺激了國務院採取進一步措施，來降低基建項目的財務門檻。財政部亦應該會盡快兌現承諾，讓一些已經用完基建項目債券銷售年度配額的地方政府，重新開始發債。這些舉動表明，微調仍然是當下的主旋律；市場決策者並沒有睡着，但就不會用大動作來改變市場走勢。

汽車和電子業的自然改善及房地產板塊的降溫結合，可能不足以改變內地政府立場。當然，內地政府在今年12月舉行的年度中央經濟工作會議之前，通常不可能對政策進行重大調整。但內地決策者很可能認為，一些原先拖累經濟增長的因素觸底反彈，證實了他們目前謹慎及保守的政策立場，已經足以實現相對穩定的經濟增長。

GaveKal Dragonomics資深經濟師

[潘迪藍 國際視野]