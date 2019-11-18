林少陽：閒錢認購阿里 好過擺銀行

本港政局不大可能在短期之內逆轉，應已成為目前市場共識。上周本港經濟相關股份再遭拋售，是因為科大學生身亡，所引發暴力衝突升級是在市場預期之外。至於阿里巴巴（9988）上市抽走部分市場游資，這個負面因素，反而不是太過重要，因為畢竟是有時限的，招股過後退回的資金最終仍會重返市場。

A股似有中線轉弱迹象

稍為令人擔憂的是，A股表現似有中線轉弱的迹象，而當中不少白馬股，今年股價不斷創出歷史新高，雖然以估值計未必是歷史高位，但亦早已超出歷史平均值水平頗遠，投資者或須提高風險戒備意識。

同樣地，今年港股表現雖為上落市，年初至今其實存在不少股價及估值屢創新高的股份，相關股份未必會受近期社會事件及中國宏觀經濟回順影響。反過來說，假如短期內大市出現調整的話，相關股份未必再能為投資者成功護航。

中美兩國博弈，與香港的社會衝突，未至於是一個銀幣的兩面，但兩者或多或少存在若干的相關性。正如本港政局很難在短期之內獲得解決一樣，中美兩國的矛盾，豈不是更難在一時三刻之內獲得解決。因此，從實際投資操作的層面看，上述兩個負面因素，都不過是一個已知的事實（known known），買賣決定應該是反向操作，即是在市場對這兩個負面因素太過悲觀的時候加碼，在市場一致認為短期內衝突將獲得解決時減磅。

展望明年 下半年要小心

上述投資策略，說易做難。今年相對較易操作，只因市場整體風險胃納，其實遠比大市表現出現的要好得多，很多強勢股份只在市場最悲觀時，稍為跌幾日就當做交了差。由於年近歲晚，這批今年大豐收的股份，投資者要有心理準備，部分股東可能想提早鎖定利潤。

現時距離年尾只有不足個半月時間，展望明年，個人看法是對上半年不悲觀，但踏入下半年則要小心。主要是因為歷史上，美國大選年通常經濟及股市表現不太差，但包括與中國達成短暫貿易協議在內的催谷經濟措施，假如想在年底前生效，主要動作應該在上半年之前已經全部完成部署，令下半年大市進一步上升的動力消失，甚至出現好消息出貨，美股提早在年中前後見頂。

對不少公眾投資者來說，本周的焦點，可能是否應該在截飛之前入票捧阿里巴巴（9988）場。雖然公眾認購價只是較美國ADS有些微折讓，但考慮到集資金額夠大，大額入票者所得分配份額不至於太差，用自有閒資抽新股，看來仍然是將閒資存放銀行之外，另一個低風險而中長線回報未必太差的選項。相對騰訊（0700）而言，阿里目前估值存在若干折讓，而近年的盈利增長動力，亦較騰訊為佳，阿里最近股價未能創出新高，只因有部分想增持阿里的投資者，留力認購新股。如今這個期待已久的overhang行將消失，阿里短期內望獲得市場重估。

(作者客戶持有阿里巴巴及騰訊股份)

以立投資董事總經理Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]