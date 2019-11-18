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林少陽：閒錢認購阿里 好過擺銀行

【明報專訊】上周中港兩地股市逆美股之強勢而下挫，表現乏善足陳。由於弱勢不止於港股，A股表現一樣令人失望，因此很難單純以本港社會衝突加劇及阿里上市抽走本港資金作簡單解釋，至少應該包括市場對中美能在年底前達成短暫貿易協議的機會率下降有關。

本港政局不大可能在短期之內逆轉，應已成為目前市場共識。上周本港經濟相關股份再遭拋售，是因為科大學生身亡，所引發暴力衝突升級是在市場預期之外。至於阿里巴巴（9988）上市抽走部分市場游資，這個負面因素，反而不是太過重要，因為畢竟是有時限的，招股過後退回的資金最終仍會重返市場。

A股似有中線轉弱迹象

稍為令人擔憂的是，A股表現似有中線轉弱的迹象，而當中不少白馬股，今年股價不斷創出歷史新高，雖然以估值計未必是歷史高位，但亦早已超出歷史平均值水平頗遠，投資者或須提高風險戒備意識。

同樣地，今年港股表現雖為上落市，年初至今其實存在不少股價及估值屢創新高的股份，相關股份未必會受近期社會事件及中國宏觀經濟回順影響。反過來說，假如短期內大市出現調整的話，相關股份未必再能為投資者成功護航。

中美兩國博弈，與香港的社會衝突，未至於是一個銀幣的兩面，但兩者或多或少存在若干的相關性。正如本港政局很難在短期之內獲得解決一樣，中美兩國的矛盾，豈不是更難在一時三刻之內獲得解決。因此，從實際投資操作的層面看，上述兩個負面因素，都不過是一個已知的事實（known known），買賣決定應該是反向操作，即是在市場對這兩個負面因素太過悲觀的時候加碼，在市場一致認為短期內衝突將獲得解決時減磅。

展望明年 下半年要小心

上述投資策略，說易做難。今年相對較易操作，只因市場整體風險胃納，其實遠比大市表現出現的要好得多，很多強勢股份只在市場最悲觀時，稍為跌幾日就當做交了差。由於年近歲晚，這批今年大豐收的股份，投資者要有心理準備，部分股東可能想提早鎖定利潤。

現時距離年尾只有不足個半月時間，展望明年，個人看法是對上半年不悲觀，但踏入下半年則要小心。主要是因為歷史上，美國大選年通常經濟及股市表現不太差，但包括與中國達成短暫貿易協議在內的催谷經濟措施，假如想在年底前生效，主要動作應該在上半年之前已經全部完成部署，令下半年大市進一步上升的動力消失，甚至出現好消息出貨，美股提早在年中前後見頂。

對不少公眾投資者來說，本周的焦點，可能是否應該在截飛之前入票捧阿里巴巴（9988）場。雖然公眾認購價只是較美國ADS有些微折讓，但考慮到集資金額夠大，大額入票者所得分配份額不至於太差，用自有閒資抽新股，看來仍然是將閒資存放銀行之外，另一個低風險而中長線回報未必太差的選項。相對騰訊（0700）而言，阿里目前估值存在若干折讓，而近年的盈利增長動力，亦較騰訊為佳，阿里最近股價未能創出新高，只因有部分想增持阿里的投資者，留力認購新股。如今這個期待已久的overhang行將消失，阿里短期內望獲得市場重估。

(作者客戶持有阿里巴巴及騰訊股份)

以立投資董事總經理Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]

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