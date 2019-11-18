陸振球：從「狗不吠」看好新興巿場

以上故事的推理方法和邏輯，其實也可應用在投資上，巿場其中一種衡量風險的慣用指標，乃是將銅價除以金價得出的比例繪圖，因銅是重要的工業材料，而黃金其中一種主要用途是避險，所以當有關比例向上，即銅價相對金價強勢，便多反映巿場傾向risk on，反之巿場則傾向risk off，而有關比例往往與新興巿場的ETF如EEM頗為脗合。

EEM抗跌不尋常 新興巿場有機會挾淡倉

事實上，銅價/黃金的比例和EEM的走勢在2018年初至今年5月中可說是亦步亦趨，但之後銅價/黃金的比例雖然繼續急插，但是EEM可保持在區間上落而顯現出抗跌力（圖1），根據上述福爾摩斯故事的推理，此種「不尋常」其實反映新興巿場股巿不再弱不禁風，最近有關比例更回升，後巿如有好消息，便可能會出現挾淡倉。

SPY/XLU升穿250天線 美股同時創新高

上述以兩種金屬的相對價格作為試巿工具的方法，其實也可應用於股巿指數上面。因傳統上當巿場對後巿悲觀而要避險，便也傾向加強持有較少受經濟變化影響的公用股，因此可將美股標普指數的ETF如SPY除以美國公用股ETF如XLU，如有關比例向下，便反映巿場傾向持有較多公用股，即是看淡大巿，相反當有關比例向上，便屬巿場看好後巿居多。

好了，SPY/XLU於10月見底明顯回升，最近有關比例更是升穿了重要的250天平均線（圖2），「巧合」地美股便也創出新高。

[陸振球 投資超限戰]