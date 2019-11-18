謝紹榮：「政治市」不宜重倉

根據筆者經驗，但凡股市「乾升」，這類人為高位大都經不起風浪，情况有點像大戶把「蚊型股」股價抬高，提升市值。在這種情况下，假若順風順水，大戶極有可能「托市」成功，高位派貨。不過，假若在「托市」期間，不幸碰上負面宏觀消息，引來市場恐慌，那便白費心機。

早前恒指升破27000點之後，港股成交金額卻沒有跟隨指數上升而大增，所以當中、美貿易談判再次傳出爭持不下消息後，當日港股下跌屬正常調整。再加上上周一（11日）坊間傳出警員開槍事件，市場隨即預期社會事件將再升溫，結果「虛火」難敵「下雨天」。

選擇離場更為穩妥

上周一港股成交金額僅865.6億元，連千億元也不夠，便足以令恒指全日急挫724點，由此證明本欄上回分析正確，早前恒指升穿250天移動平均線，純屬過度炒作好消息。

平心而論，撇除美國總統特朗普一貫變臉作風外，單是近日香港社會事件愈演愈烈，以及中國經濟增長放緩等因素，奉勸大家小注怡情，或者索性選擇離場，更為穩妥。皆因現時港股已名副其實變成「政治市」，投資者投資政治市猶如賭徒進入賭場賭大小，純粹靠運氣。事實上，儘管是一名賭徒也有「三不賭」原則：（1）不賭賠率極度不公賭局；（2）不賭輸無上限賭局；（3）不賭救急救命錢財。

緊記「三不賭」原則

話說回頭，我猜讀者們早已意會「賊阿爸」即是阿里巴巴（9988），既然筆者抽了人家水這麼久，也很應該幫人家傳遞重要信息。據悉，阿里巴巴國際配售已經足額。

至於公開發售部分已於上周五展開，本周三中午12時截止申請，這次招股僅接受eIPO申請，屬香港首次IPO無紙化。每股最高定價為188港元，若計及超額配售股，預期籌集資金最多約1045億港元。

跨國保險集團 前亞洲區投資管理總監 《食腦本食過世》作者

[謝紹榮 老海鮮周記]