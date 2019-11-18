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陳增濤：教皇新堡的Côtes du Rhône

【明報專訊】曾獲金馬獎最佳導演的章國明帶一家大小來普羅旺斯，想體驗深度旅游的樂趣，由我這匹識途老馬做導遊。提早的午飯後出發，一小時半的車程就到了目的地Arles這個有不少古羅馬帝國遺跡、羅納河（Rhône River）三角洲左岸小城。在這依然保存相當完整的古羅馬鬥獸場的小城不遠的上游，就是南羅納河谷最出名的紅酒之鄉教皇新堡（Chateauneuf du Pape）。

教皇新堡小鎮也在羅納河左岸，周圍都是丘陵，緊依着小鎮的小山崗上佇立着中世紀教皇夏宮的殘垣斷壁，周圍都是葡萄園。

「向西南遠眺那條在艷陽下閃閃發光的帶就是羅納河，向東看山峰上已經蓋上皚皚白雪的是普羅旺斯最高山峰大風山（ Mont Ventoux）。」其實我們就站在教皇古堡殘壁不遠，展示規定可用來釀造教皇新堡法定產區紅酒十三種葡萄品種的葡萄園土道上。「美國酒評家羅拔‧派克（Robert Parker）很喜愛濃郁的教皇新堡紅酒，經常給予很高的評分，甚至是滿分。教皇新堡是個行政的劃分，許多被劃分為普通羅訥河谷紅酒（Cotes du Rhône) 的葡萄園，其實和教皇新堡的葡萄園只不過是隔了一條土路，屬一樣的土壤。」

GSM為羅納河谷3種葡萄

晚上從Arles回程，就順便在教皇新堡的唯一釀酒合作社王子酒窖（Cellier des Princes）稍停購買一箱5公升的普通羅納河谷紅酒晚飯飲用。近年來GSM成為世界盃中愛好者的追捧，所指的就是羅納河谷產區三個主要葡萄品種——歌海娜（Grenache) 、西拉（Syrah) 和莫維特（Mourvèdre)。在羅納河谷的眾多釀酒合作社，除了有賣瓶裝的羅納河谷紅酒外，也會有5公升裝散裝的放在一個真空袋子裏由一個紙箱保護的包裝，價格遠比瓶裝廉宜。我買的這款普通羅訥河谷紅酒Côtes du Rhône是由80%歌海娜，15%西拉和5%的莫維特釀造，可以說是名副其實的GSM。鮮紅的酒袍，紅果的味道濃厚，有香料的口感，正展示了教皇新堡產區主要葡萄品種歌海娜的特色。朋友章國明講笑，喝紅酒上癮了回香港怎麼辦？

市場低估香港社運衝擊

雖然媒體總是報道些對中美貿易談判階段性協議的悲觀言論，但理性的推論是特朗普和習大大都有一千個理由需要簽署這份文件，到底協議是否會得到比較認真的執行則是另外一回事，而且長期以來水浸全世界金融市場，各國央行會繼續隨時不計成本的注入流動性和減低資金的成本，更何况明年又是美國大選年，美聯儲已經重新開始減息呢？但在6月以來香港發生的抗爭運動愈演愈烈，警方竟然衝入中文大學與學生發生激戰，把已經十分緊張的中美關系推向火山口。似乎金融市場低估了這只黑天鵝的衝擊力度。

投資及品酒專家 / Délifrance創辦人

[陳增濤 品酒論投資]

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