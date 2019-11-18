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高盛：貿戰反覆 造就入市良機 看好明年中國股票 留意消費金融

【明報專訊】中美貿易談判距離達成首屆段協議前仍有變數，政治不明朗因素仍然影響着股市，而且踏入第三季業績期，有不少巨企成績表都令人失望。回望本港則續陷入社會衝突，經濟下滑，港股為第三季全球表現最差市場之一。惟高盛資產管理國際市場策略主管James Ashley認為，當市况波動時，反而為吸納基本面優的股票機會，明年仍看好中國股票，特別偏好消費和金融股。

明報記者 王俊騏

James Ashley認為明年環球市場環境受到支持，仍看好股優於債，指經濟增長仍然持續。他強調對市場前景看法未至於非常樂觀，但認為現時衰退風險仍然較低，經濟擴張持續。他認為明年最大不明朗因素仍來自地緣政治方面，如果貿戰形勢突然惡化，會使受股市變得波動。對於近期有大行看好發達市場如美國多於新興市場，他認為隨油價明顯下跌，加上美國低息環境，以及料美元不會進一步走強，對美元看法趨向中性，都會有利新興市場資產。

美元前景中性 利新興市場

內地經濟方面，他料中國明年國內生產總值（GDP）增長會低於6%。他稱內地去槓桿政策， 還有受國內因素如信貸問題影響，料經濟增長會繼續放緩，但會受控於中央政策下，如人行減息和財政政策支持。而且，內地經濟放緩的消息，實則大多都已反映在市場上了。至於貿戰對手美國，他稱美國經濟其實已經持續放緩12至18個月，主要受財政刺激政策今年沒有再推行，還有央行減息後影響會滯後，對經濟影響未能即時反映，以及受貿易戰的影響。惟他同時指，中美貿易談判近來傳出好消息，相信會對經濟增長有一定支持。

他建議投資者，每當貿易戰等消息導致股市波動下，可趁機吸納一些基本面理想的股票。他又認為現時已是買入中國股票的時機，指不只是中國，歐美都同樣受經濟放緩和貿易戰的影響，除了去槓桿則是較為自身問題，認為與其他市場分別不大。惟會有投資者只專注自身國家市場，而且不少投資者為了多元化投資組合，在內地市場已有一定部署，才會改為選擇其他市場。他指現時新興市場組合仍稍為看好中國股票，特別是消費和金融板塊，前者受惠於內地消費力強勁，而家庭對金融服務的需求提升，使金融股也變得吸引。

內地消費力強 金融服務需求增

安本投資管理高級環球經濟師James McCann則認為，環球經濟於未來5年將有一段長時間停滯不前，面對低增長、低通脹和低利率環境。展望明年，隨政策及政治形勢趨向不明朗，工業、貿易及投資活動將繼續受壓，故已下調其後兩年環球經濟增長預測至3.1%，這遠低於金融危機後的平均水平。惟他同樣認為，環球央行大規模寬鬆銀根，會有助緩衝經濟下行，料聯儲局會於明年上半年，作今輪短暫減息周期中最後一次減息，歐洲央行和人行等各國央行亦會採取進一步行動，並料明年會有更多財政刺激政策推出。

安本：環球量寬紓經濟下行 宜多元投資

他又估計，傳統資產的投資回報將遠遜於過去，特別大量國債息率已跌至負水平。隨環球商業週期步入尾聲，企業利潤增長有限，反映股票回報將低於長期平均水平，變相使投資組合由股票，轉換到國債及投資級別信貸的傳統輪換策略，將變得不合時宜。他建議投資者在目前環境下，應該多元化投資，仍看好新興市場和日本股票，新興市場主權債，還有增持了美國國庫抗通脹債券（TIPS）及日圓，在市場波動升溫時分散風險。對於可承受低流動性的投資者，他則建議可考慮另類投資，例如私募股權、私人債務、基建及房地產，並偏好收益率偏高的基建投資，其現金流較少受經濟影響。

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