許繹彬：阿里巴巴現金認購較穩陣

筆者上周曾提及大市升穿27500後成交未能配合，顯得「力不從心」及「沉悶」；倘若久未解決的社會問題有任何風吹草動，均會左右大市的局面。現階段筆者不敢胡亂評論大市跌至哪個位置才有支持，因為政治市是無人能測，只希香港的矛盾及不確定性因素能盡快得以解決。現時只可視作為如較早前的市况，即投資可攻可守的股份，並要見好就收，短炒為上。

目前選股攻守兼備 短炒為上

談回新股市場，阿里巴巴在港交所（0388）的千呼萬喚下，終於載譽歸來，上周五起正式招股；集資額折合港元或超過千億元，在阿里巴巴的「助陣」下，香港今年或有望「冧莊」穩坐IPO集資王寶座。早前阿里巴巴因香港社會問題而暫將其來港第二上市的計劃擱置；但不知是否事有湊巧，阿里巴巴今次本想乘着近期新股市場的氣勢上市集資，但準備公布其上市詳情之際，又碰到社會問題產生急劇變化，更令大市氣氛急轉直下，投資者更明顯出現信心危機，對這隻「巨無霸」由「熱切期待」改為「觀望濃厚」。

隨美國股價上落 面臨下調風險

眾所周知，阿里巴巴香港的股價必定跟隨美國的股價上落，所以投資者必須留意，美國阿里巴巴的股價會否在其來港招股集資期間面臨下調的風險。再者，阿里巴巴在香港的集資額最高可能超過千億港元，相比現行香港股市每天總成交近700多億還要多，所以相信現行很難會做到「非常熱烈」的局面；而且近日拆息高企，相信亦會對銷情會有所影響，所以投資者若對此股存有希望，不妨在此「亂世」下用現金認購，保本為上。

耀才證券執行董事兼行政總裁

[許繹彬 港股通才]