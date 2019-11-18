經濟
許繹彬 港股通才

投資策略

下一篇 上一篇

許繹彬：阿里巴巴現金認購較穩陣

【明報專訊】近日港股受到香港自身問題惡化所拖累，導致港股在10月至11月首周的升幅全被蒸發，大市本月曾高見27900點的高位，可惜好景不常，香港自6月以來爆發的社會矛盾一直未有良策去解決，本周更突然產生急劇的變化，到處出現示威堵路的嚴峻情况，幾近失控；上述事件足以「震散」一度氣勢如虹的港股，令港股在短短5個交易日由高位回落1521點，亦失守26500點關口，上周五收報26326點。

筆者上周曾提及大市升穿27500後成交未能配合，顯得「力不從心」及「沉悶」；倘若久未解決的社會問題有任何風吹草動，均會左右大市的局面。現階段筆者不敢胡亂評論大市跌至哪個位置才有支持，因為政治市是無人能測，只希香港的矛盾及不確定性因素能盡快得以解決。現時只可視作為如較早前的市况，即投資可攻可守的股份，並要見好就收，短炒為上。

目前選股攻守兼備 短炒為上

談回新股市場，阿里巴巴在港交所（0388）的千呼萬喚下，終於載譽歸來，上周五起正式招股；集資額折合港元或超過千億元，在阿里巴巴的「助陣」下，香港今年或有望「冧莊」穩坐IPO集資王寶座。早前阿里巴巴因香港社會問題而暫將其來港第二上市的計劃擱置；但不知是否事有湊巧，阿里巴巴今次本想乘着近期新股市場的氣勢上市集資，但準備公布其上市詳情之際，又碰到社會問題產生急劇變化，更令大市氣氛急轉直下，投資者更明顯出現信心危機，對這隻「巨無霸」由「熱切期待」改為「觀望濃厚」。

隨美國股價上落 面臨下調風險

眾所周知，阿里巴巴香港的股價必定跟隨美國的股價上落，所以投資者必須留意，美國阿里巴巴的股價會否在其來港招股集資期間面臨下調的風險。再者，阿里巴巴在香港的集資額最高可能超過千億港元，相比現行香港股市每天總成交近700多億還要多，所以相信現行很難會做到「非常熱烈」的局面；而且近日拆息高企，相信亦會對銷情會有所影響，所以投資者若對此股存有希望，不妨在此「亂世」下用現金認購，保本為上。

耀才證券執行董事兼行政總裁

[許繹彬 港股通才]

上 / 下一篇新聞

螞蟻金服或為同股同權公司 馬雲僅持股8.8% 藉兩基金控五成股權
螞蟻金服或為同股同權公司 馬雲僅持股8.8% 藉兩基金控五成股權
以支付寶為基礎 發展各類金融服務
以支付寶為基礎 發展各類金融服務
李嘉誠基金會零售業「應急錢」今可申請
李嘉誠基金會零售業「應急錢」今可申請
藉港進軍內地 Alter Domus擴營運
藉港進軍內地 Alter Domus擴營運
沙特阿美上市初步估值逾1.6萬億美元
沙特阿美上市初步估值逾1.6萬億美元
安捷證券陳灝：認購阿里睇長線 看好港交所
安捷證券陳灝：認購阿里睇長線 看好港交所
2007年阿里上市恒指見頂屬巧合 料歷史不會重演
2007年阿里上市恒指見頂屬巧合 料歷史不會重演
港零售蕭條 恒隆滬商場績佳值得留意
港零售蕭條 恒隆滬商場績佳值得留意
中環人和你lunch︰想做番自己 快閃畢打街 「實踐集會權利」
中環人和你lunch︰想做番自己 快閃畢打街 「實踐集會權利」
羅家聰：金融業換血 換不走中環價值
羅家聰：金融業換血 換不走中環價值
信佳投資美國初創 攻物聯網
信佳投資美國初創 攻物聯網
太古可口可樂推動減廢 新生產設備可減16%塑膠包裝物料
太古可口可樂推動減廢 新生產設備可減16%塑膠包裝物料
示威無影響飲品銷情 未來朝健康高端發展
示威無影響飲品銷情 未來朝健康高端發展
特爾高增投資科技生產 擬拓內地石油氣市場
特爾高增投資科技生產 擬拓內地石油氣市場
張兆聰：恒瑞研發強 逢低收集
張兆聰：恒瑞研發強 逢低收集
余淑穎：綠表買居屋好過村屋
余淑穎：綠表買居屋好過村屋
環球數據前瞻
環球數據前瞻
劉思明：阿里上市在即 騰訊沽12327
劉思明：阿里上市在即 騰訊沽12327
張兆聰：中央穩增長 建板可留意
張兆聰：中央穩增長 建板可留意
蔡金強：魔障之城 看淡收租公用股
蔡金強：魔障之城 看淡收租公用股
羅家聰：貿戰影響 不及所想
羅家聰：貿戰影響 不及所想
楊書健：香港未來20年通脹料升 有利樓價
楊書健：香港未來20年通脹料升 有利樓價
李聲揚：盈富20周年6啟示
李聲揚：盈富20周年6啟示
謝偉銓：沒收「犯罪得益」加強打擊僭建
謝偉銓：沒收「犯罪得益」加強打擊僭建
沈永年：如何做到「富退休」？
沈永年：如何做到「富退休」？
黃德几：平安好醫生具反彈空間
黃德几：平安好醫生具反彈空間
伍禮賢：瑞聲復蘇 短線料向好
伍禮賢：瑞聲復蘇 短線料向好
高盛：貿戰反覆 造就入市良機 看好明年中國股票 留意消費金融
高盛：貿戰反覆 造就入市良機 看好明年中國股票 留意消費金融
陳增濤：教皇新堡的Côtes du Rhône
陳增濤：教皇新堡的Côtes du Rhône
謝紹榮：「政治市」不宜重倉
謝紹榮：「政治市」不宜重倉
陸振球：從「狗不吠」看好新興巿場
陸振球：從「狗不吠」看好新興巿場
陸振球：從股神新寵看投資機遇
陸振球：從股神新寵看投資機遇
林少陽：閒錢認購阿里 好過擺銀行
林少陽：閒錢認購阿里 好過擺銀行
技術取勝：建行守上升軌
技術取勝：建行守上升軌
潘迪藍：內地經濟明年難回升
潘迪藍：內地經濟明年難回升
蘇沛豐：避險情緒升溫 紫金可留意
蘇沛豐：避險情緒升溫 紫金可留意
李順威：風險胃納增 大行看好後市
李順威：風險胃納增 大行看好後市
劉思明：小心中線向好格局被破壞
劉思明：小心中線向好格局被破壞
何啟聰：新經濟再掀炒作 Call平安好醫生
何啟聰：新經濟再掀炒作 Call平安好醫生
瑞銀亞洲：百威近30元遇阻 留意Put 12590
瑞銀亞洲：百威近30元遇阻 留意Put 12590
摩根大通亞洲：醫藥股續強勢 石藥購12881
摩根大通亞洲：醫藥股續強勢 石藥購12881
周顯：美倘政治操縱質低港股 應跌萬點以上
周顯：美倘政治操縱質低港股 應跌萬點以上
何國良：賭客回流 濠賭股有望重估
何國良：賭客回流 濠賭股有望重估
張佩儀：買要員保險降風險
張佩儀：買要員保險降風險
王弼：人工智能不敵侵叔屈機
王弼：人工智能不敵侵叔屈機
曾淵滄：海外置業投資 新加坡最佳
曾淵滄：海外置業投資 新加坡最佳
湯文亮：大學校長應減薪 西隧應減價
湯文亮：大學校長應減薪 西隧應減價
陳永傑：放寬按保 助推動換樓鏈
陳永傑：放寬按保 助推動換樓鏈
廖偉強：明年樓價望升 三因素支持
廖偉強：明年樓價望升 三因素支持
布少明：社運續發酵 樓市需回氣
布少明：社運續發酵 樓市需回氣
李志成：綠置居「納米化」削吸引力
李志成：綠置居「納米化」削吸引力
郭思治．推介股份：平保（2318）
郭思治．推介股份：平保（2318）
歐宸銘．推介股份：騰訊（0700）
歐宸銘．推介股份：騰訊（0700）
李嘉廉．推介股份：海通證券（6837）
李嘉廉．推介股份：海通證券（6837）
涂國彬．推介股份：中銀航租（2588）
涂國彬．推介股份：中銀航租（2588）
盧楚仁：經濟惡化 英減息可期
盧楚仁：經濟惡化 英減息可期
恒地牽頭美麗臺擬建萬呎豪宅 項目總樓面27萬呎 西半山最矚目重建
恒地牽頭美麗臺擬建萬呎豪宅 項目總樓面27萬呎 西半山最矚目重建
恒地西半山兩盤蓄勢待發
恒地西半山兩盤蓄勢待發
山水盈首輪六成買家採建期付款
山水盈首輪六成買家採建期付款
本月物業買賣登記 料6000宗4個月高位
本月物業買賣登記 料6000宗4個月高位
柴灣工廈兩層樓面叫價4860萬
柴灣工廈兩層樓面叫價4860萬
藝里坊．1號迎合上車客
藝里坊．1號迎合上車客
珀麗灣連續3月實呎穩守1.2萬
珀麗灣連續3月實呎穩守1.2萬
「3桶水」助開展第二人生
「3桶水」助開展第二人生