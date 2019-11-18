伍禮賢：瑞聲復蘇 短線料向好

上周股王騰訊（0700）公布截至9月份季度業績，績後股價隨大市向下，並一度失守320元大關。此外，對本地政治因素表現較為敏感的本地地產股上周普遍出現較大跌幅，其中新鴻基地產（0016）、新世界發展（0017）及九龍倉置業（1997）等上周最多累計超過一成跌幅。另一方面，較不容易受經濟周期影響的醫藥股於上周表現相對抗跌，石藥集團（1093）股價仍維持在超過一年高位附近。

大市短線急跌後，雖然已累計約1600點調整幅度，惟目前在消息面主導的市况下，預期未來走勢更視乎包括外圍及本地方面消息面的變化，惟正如前文所及，恒指在8月份及9月份兩次形成的「死亡交叉」，將中線制約指數向上。個股方面，瑞聲科技（2018）日前公布第三季業績數據，投資者可給予適當關注。

恒指兩次「死亡交叉」 中線升勢受制

回顧過去一年，瑞聲科技的股價表現可謂幾經浮沉，一年高位曾見63.95元，而低位則現32.85元，而集團早前公布的季度業績，則反映出其仍處於復蘇階段。

瑞聲科技今年首9個月收入錄得按年下滑5%，毛利及淨利更進一步下跌27%及47%。集團業績出現下跌主要受到期內客戶訂單下降，以及所致產品組合正處於轉型期所致，惟以季度來看，瑞聲第二、第三季度則處於持續改善之中。若單看第三季度，瑞聲科技收入錄得按季增長31%，若對比去年同期則增長3%。毛利率方面仍與去年同期水平存較大差距，惟對比上季度則回升4.6個百分點。

業務分部方面，作為前兩大收入來源的聲學、電磁傳動及精密結構件業務今年首3季度受到需求下降影響，而分部錄得收入下跌13%及4%，而光學業務則在多攝像頭、廣角攝像頭等中高端模組需求增加之下，收入按年錄得大幅增長76%。

瑞聲48元可留意 目標看54元

目前中美貿易局勢的發展對手機設備股份的長遠發展仍帶來不確定性因素，惟瑞聲科技在業務出現復蘇之際，料短線股價仍有機會進一步向好。建議投資者可於48元附近留意，目標價54元，止蝕44元。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

光大新鴻基證券策略師

[伍禮賢 光證點股]