黃德几：平安好醫生具反彈空間

獲納MSCI中國指數 短期利好

另外，集團早前斥資1.3億元（人民幣•下同）收購海典擴大後股本20%股權。海典為內地最大的連鎖藥店渠道ERP（企業資源計劃）/SaaS（軟件即服務）信息服務提供商之一，覆蓋超過12萬家零售藥店。透過是次收購，集團聯合海典和藥店渠道形成線上加線下的流量閉環，為藥店渠道的消費者提供醫療服務及創新型醫療產品。

今年上半年，集團的總收入22.73億元，按年上升102.4%，淨虧損收窄38.4%至2.74億元，淨虧損率由去年同期的39.6%下降27.6個百分點至12%。期內，在線醫療的收入按年上升80.5%至3.36億元，佔總收入的14.8%，較2018年全年的12.3%擴張2.5個百分點；在線醫療的毛利率為50.5%，按年上升6.8個百分點。

55元吸 反彈阻力64.65元

集團早前遭非執行董事減持套現，以每股介乎55.3元（港元•下同）至56.85元配售2250萬股，一度拖累股價表現。不過，股價跌至50天線見支持。走勢上，STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距收窄，短線走勢料改善，可考慮55元吸納，反彈阻力64.65元，不跌穿51.9元續持有。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

金利豐證券研究部執行董事

[黃德几 几不可失]