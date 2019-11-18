沈永年：如何做到「富退休」？

筆者始終認為，大家應該趁早為自己訂下退休計劃，愈年輕準備愈好，這也是筆者一直以來提倡的養老哲學。就好比我們買醫療保險一樣，要在年輕、健康時購買，愈早買愈抵，否則等到真正有需要的時候，保險金就非常昂貴，甚至會被拒保，那最終可能要自己承受巨額的醫療費用，健康完全得不到任何保障了。

退而無憂 愈早計劃愈好

在筆者的字典裏，有一句退休口號，就是「窮退休、富退休」。筆者發覺，身邊有很多朋友到了退休這個年紀，有些原本在工作上或生意上賺到錢的，到真正退休時卻發現積蓄不夠，晚年還要擔心食、擔心住；但亦有些朋友，原本賺的錢不多，但退休的生活多姿多采，食得豐富，住的環境又理想……

我認為，「窮退休、富退休」並非代表這刻賺得多少錢，而是在於日後的退休生活質素如何。「富退休」不單指退休時有充裕的金錢可以享用，還有最重要的是晚年可以退而無憂，擁有理想的居住環境，所住的區域、城市或國家又適合你，能夠符合自身性格的需求。人一生辛苦了幾十年，到退休時理應對自己好些，過一些自己嚮往的生活。工作如果不合適可以選擇轉工，但是退休不能轉，一生人只得一次，沒有機會從頭再來。所以，盡早為自己定下一個有保障的退休計劃實在重要，愈早計劃就愈能提高退休生活的質素。

大馬獲評亞洲第一養老地 申移居港人漸多

根據筆者廿多年投資內地房地產的經驗，可以說，退休計劃百分百離不開買樓，實行退休計劃的第一步就是買樓！雖然曾有不少保險經紀建議我購買儲蓄保險，為未來積聚財富，以作日後退休養老之用；但筆者至今除了購買人壽保險外，其餘什麼儲蓄保險一律沒買，因為就算最好的儲蓄保險，回報率再高也不能彌補物價和樓價的升幅，靠它來幫自己養老簡直是妙想天開，倒不如靠自己投資物業來得實際，所以筆者始終堅持投資磚頭是最佳的退休方法。

近期最熱門的退休或者買樓投資地方，當然一定不少得我經常講的大灣區啦！原來東南亞國家亦備受港人注目，其中馬來西亞的受歡迎程度與大灣區相比絕不遜色。據稱，馬來西亞是全球排名第五的最佳退休地，亦為亞洲內最適合退休的地方。大馬生活指數低、氣候宜人，加上當地的語言及文化跟香港接近，更有與本港相近的英國殖民地背景，令近年港人透過申請「第二家園計劃（MM2H）」移居馬來西亞的人數驟增。

投資選吉隆坡 檳城適合退休

對於香港人來說，大馬除了首都吉隆坡，檳城也愈來愈受港人留意。筆者則認為，若講投資收租，吉隆坡是合適的，但講到退休，檳城這地方絕對一流。下期專欄，筆者會詳盡分析檳城值得港人移居退休的原因，大家不容錯過！

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[沈永年 大灣區樓市解碼]