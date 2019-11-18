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李聲揚：盈富20周年6啟示

【明報專訊】時光飛逝，不知不覺盈富基金（2800）已成立20周年，有時老一輩偏見地認為新一代「無知」，卻也忘記很多自己親身經歷的「大事」時，新一代根本仍未出生。上星期筆者出席盈富20周年的午餐會，講者也不忘提醒，若傳媒朋友（目測不少只是20出頭）不清楚盈富的背景，可以上網搜尋。

盈富是港交所（0388）推出的第一隻ETF（交易所買賣基金，Exchange-traded Fund），所以當天也是港交所推出ETF的20周年，可惜當天晚上港交所的酒會因事取消。

盈富出現，當然是因為偶發事件，1998年亞洲金融風暴，香港政府入市「打大鱷」，買了大量藍籌，後來要脫手，便把股票打包推出。當年也有不少爭議，但事後看來，小弟敢說是政府少有的好決定。

無論如何，時勢造英雄，盈富出生固然是意外，但若沒有後天因素配合，基金只會淪為像「納指七雄」（年輕讀者可以搜尋一下）交投冷清，決不會取得今日交投踴躍的成功。盈富的成功，也是因為ETF的成功，盈富只是當中較出色的一隻。

上市持有至今 回報跑贏匯控標普

當天傳媒朋友也問小弟，到底是以何身分出席。想想也是，小弟並非港府中人，亦非在ETF管理公司或港交所工作。小弟打趣的說，是以「用家」身分出席。此話不假，盈富是小弟第一隻在港交所買入的產品。時值2003年底，12元左右，現在大約是26.5元。16年回報大約121%。若計及股息再投資，以及月供分段入市的效力，粗略估計應該大約有200%？當然，16年回報200%，1元變3元，其實不算極之吸引，一年平均回報才7%。

常說時機是一切，小弟2003年底才買入盈富，若在上市時已買入，回報會否相當不同？官方有提供數據。若上市持有至今，計及股息再投資，總回報是大約300%，1元變4元，年度化也大約是7.2%，和筆者的「回報」相近。這回報說高不高，說低不低，但其實已經跑贏匯控（0005）、美股標普500 ETF，甚至跑贏樓價指數！當然，買樓用了槓桿，回報不能直接相比。

另外，小弟做了些統計，簡單問題一個：若由盈富上市開始，每月供款1萬元，不計股息再投資，滾存至今，總值多少？剛好是20年，240個月，總供款是240萬元。答案是：現在你約有360萬元。再一次，回報不算十分標青，但肯定是夜晚睡得安穩。

說了這麼多數據，帶來的啟示，其實也是「理財101」：

（1）控制交易成本。並非賣廣告，但盈富的成功，很大程度是因為其極低的管理費，低至0.05%。也因為盈富就是跟隨恒指，不用揀股，不用聘請昂貴的基金經理及分析員，甚至根本不用很多員工，也不太需要華麗的寫字樓。不要忘記，這一切是羊毛出自羊身上；

每年平均回報約7%合理

（2）被動式管理大獲全勝。基金經理（特別是收費高昂的）當然會反駁平嘢冇好，客觀數據卻是投資者紛紛用腳投票。眾多指數ETF，近十幾二十年大行其道，原因很簡單，當然是因為基金經理跑輸，就算揀股或睇市有能耐，扣除收費後已由跑贏變跑輸，證明物非所值。當然基金經理仍會力證「本人跑贏，只是其他行家不爭氣」。小弟上星期的文章〈過去表現不代表將來買ETF是較好選擇〉已解釋，星級經理往往打後跑輸，無他，回歸平均值是也。

（3）管理你的回報期望。上市買入也好，筆者個人經驗也好，打勻平均回報，就是一年約7%。大約也是企業盈利增長加少少風險溢價，外國股市也可能差不多，好一點的可能去到8%至9%，極限了。想說的是，這些才是合理回報。預期甚至保證一年回報30%，甚至50%的，祝君好運，閣下勁過巴菲特。

用股息再投資 倍大回報

（4）股息再投資的重要。官方多次提醒，20年300%的總回報是計及股息再投資，即是你收到股息再買入盈富，而不是像筆者當年拿去吃大餐。若沒有了股息再投資？回報跌至只有近110%，分別極大！當然實際上，如果投資額不大，收到的股息可能不夠買入一手，但仍要記着這教訓。

（5）分段買入適合散戶。承認吧！連專業基金經理及分析員，在捕捉時機方面，表現也相當一般。閣下何以認為自己可以逢低買入？倒不如盲目地每個月定額買入，連股票機也不用看，把時間花在其他更有意義的活動，多年後定見裨益。

分段買入適合散戶

（6）不投資向下流。始終有人認為一年7%的回報低得可恥，每個人總有個炒樓賺幾倍回報的親友。筆者不再分花時間慢慢解釋，但肯定的是，7%回報也是好過無，不夠你發達上岸，也夠你跑贏通脹。輸家？自然是每年都杞人憂天，現金為王的守財奴。或是以為可以一年30%回報，然後在股災中覆滅的大想頭。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有以上股票）

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]

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