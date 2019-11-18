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楊書健：香港未來20年通脹料升 有利樓價

【明報專訊】自6月起，香港的居民消費價格指數一直處於3%以上的水平。因為不少海外央行的政策都是將通脹限制在2%至3%之間，所以3%是個心理關口。而且細數怕長計，假如通脹率長期持續由兩個百分點升到3個百分點，10年之後物價的總升幅將由2%計算得出的累升21.9%，升至3%的累升34.4%。20年之後，升幅更由原來的48.6%升至80.6%。通脹率持續超過3%，已經可以算是高通脹環境。

另一方面，香港經濟增長卻持續轉弱，第二和第三季度的按季增長已經是負數，香港已經進入技術性衰退。並且因為社會運動持續，第四季甚至明年第一季的情况亦未容樂觀。例如上周舉行的年宵攤位公開競投亦交投淡靜，政府已經取消乾貨攤位，但是多個濕貨攤位亦因無人出價，所以需要收回。就算面積最大的快餐攤檔成功出租，租金以20.2萬元成交，較底價僅高約1.6萬元，明顯較去年成交價52萬元低。

長期高通脹加低增長 惹滯脹之憂

正因為香港經濟本來已經步入衰退，更顯得同時出現通脹並不尋常。這一輪通脹，坊間說法是源於國內豬肉供應鏈斷裂，導致豬肉價格急升，並且引發了其餘食品價格上升。香港的情况應該較好，因為除了從北方進口豬肉之外，香港亦有從巴西等外地進口豬肉，因此有一定的替代效應，應不似會形成以年計的長期高通脹。不過，長期較高的通脹加上低經濟增長，則會演變成滯脹。滯脹之下，居民收入增幅追不上通脹率，人民的實質收入逐年減少，並非政府所樂見。

根據經濟自由派宗師佛利民的說法，通脹是貨幣政策的結果。要降低通脹，就要減少貨幣的流通量。因此，上周人民銀行連續十幾天取消逆回購操作，減少向巿場投放資金，應該是北京政府希望管理短期的通脹率，這亦有望令香港的通脹率有所紓緩。

買樓可對冲租金高企風險

但是在另一方面，美國經已三次減息，令美元進入減息期。美元資金增多，亦會增加在香港的資金。資金充沛加上通脹率較高，似乎會進一步刺激地產巿場，令租金和樓價繼續上升。而因為來港資金和通脹都並非本地因素所帶動，不會因為香港經濟表現疲弱而有所改變。因此，香港有可能出現樓價繼續上升，但居民收入卻愈來愈弱的情况。

幾個月的社會運動之後，中原領先指數稍有回落。有時朋友會問是否時候買樓，我認為未有樓而有能力的可以考慮入巿，因為通脹有機會比過去20年都高，未來租金也許仍會處於升勢，買樓可以對冲租金高企的風險。不過本地因素未明朗，投資客也許可以考慮其他經濟體。

安泓投資總監

港大房地產及建設系客席副教授

[楊書健 泓觀亞太]

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