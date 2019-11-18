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羅家聰 一名經人

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羅家聰：貿戰影響 不及所想

【明報專訊】所謂合久分、分久合，對上一次寫《明報》專欄已是2008年8月，十一年許前了，其時美國大衰、中國崛起，美中關係也不錯的。時移勢世易，局勢此消彼長。早已指出，經濟轉差乃全球事，有無貿戰分別未必很大。舉兩個例：大國如澳洲、小國如新加坡，兩者皆無捲入貿戰，但經濟增長一樣在近兩、三季急轉直下。那麼美、中又如何呢？

隨文兩圖列出貿戰之下美、中的各兩類數據。一是該國對「對家」的淨出口增長，即出口增長減進口增長，以藍線示；而鑑於這些進出口雙方都有統計，故兩套都列出，實線為美方數據，虛線則為中方，短線出入有的，但中長趨勢相若，故用哪套無所謂。第二類是該國的實質GDP增長數字，以紅線示。而中美貿戰開打期為2018年4月。

驟眼所見，很容易會將經濟轉差算進貿戰之帳。的確，開戰後兩國的經濟都轉差，而兩國增長在過去年半以來都跌了約1%。說其他國家經濟也受牽連，邏輯上可以嗎？

論據可以，但實證上有漏洞。有無留意到開戰之前兩國跟對家的淨出口增長穩定，開戰後中國對美的淨出口增長飈高，美國對華的則倒跌？中國為出口國，美國加關稅，理論上應是中國對美的淨出口跌，開戰後不跌反升，箇中邏輯便壞了，此其一。其二，迄今雙方淨出口增長均重返開戰前水平，照理經濟增長也應回升才是，但現在非也。

縱簽協議 亦別過於心雄

有何結論？首先貿易方向不對，無跟關稅方向行；第二經濟方向不對，無跟貿易；第三是其他無打貿戰的經濟也同向下。

貿戰到底不是好事，固然不打好過打。只不過，美、中兩國現在都不怕打，似乎雙方都看穿了：打亦無事。既然對經濟無影響，照理，對股市也應無影響。是故縱簽協議，亦別過於心雄。

lawkachung@gmail.com

[羅家聰 一名經人]

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