經濟
余淑穎 理財信箱
下一篇 上一篇

余淑穎：綠表買居屋好過村屋

【明報專訊】Vincent目標是在5年內儲蓄130萬元作首期置業，筆者認為若能鎖起現時手持39萬的投資和現金，再加上每月可結餘約12000元作現金儲蓄5年，基本上要達成5年後儲蓄到130萬元並不是困難，但在選擇首次置業上必須慎重考慮和分析以下重點，再決定適合自己的置業計劃。

第一，若選擇購入村屋來置業，要考慮到一般村屋的估價不是大多數銀行按揭能提供，並同時提供按揭貸款成數約四至五成，因此必須準備能估值村屋的首期成數約為五成。所以，倘可找到目標500萬元的村屋來置業，就要有約250萬元作首期。有見及此，若往後打算和父母同住的話，可考慮在二手市場上用綠表購入居屋，或買較大及優質的公屋單位，一來可有限度及免補地價的情况下承擔按揭供款和改善生活環境。

第二，400萬元以下的物業也可向一般銀行申請九成按揭，將當時按揭息率加3%作為壓力測試的可承受壓力之供款，若可承受壓力之供款只佔申請貸款人總收入50%或以下，壓測便能通過。

第三，降低個人投資風險及努力儲蓄將資產提升至可承擔首期，Vincent是能受較高風險的股票投資者，當樓市回調至符合上車置業要求時，在付首期時可否準確地預算置業開支？相信日後為置業而儲蓄的資產需要將靈活性提高及投資取向轉為中度風險。

其實在投資市場中要挑選高風險的投資產品，重點在於投入的資金佔個人資產的比例是否可承受有機會全部損失。既然Vincent資產增值目標是為了置業，我相信偏向較多理性分析和歷史數據作參考的投資產品，比聽從市場羊群心理而投機更為合適。現時Vincent提供的股票資料大多是藍籌為主，但因為股票類型較散而綜合平均每年股息只有約低於2%左右，約單靠收取股息來增加資產值較為遜色，我建議Vincent逐一將高波幅的股票轉至較高派息和較低波幅的股票，或一些每月派息的美元高收益債券基金來投資。

同時，Vincent也須好好運用尚未置業的儲蓄期，將每月餘下可儲蓄的12000元以月供基金形式投資儲蓄，可選50%投資於偏低風險的國家通脹掛鈎基金，30%選美元高息債券基金，餘下20%可選現時持續平穩向上但較高風險的美國藍籌股票基金作投資。在投資策略上必須因應環球經濟變化而調節，若有不明朗可先儲蓄在港元戶口避險。

免責聲明：本文章所列之年利率僅供參考，實際計劃之回報率可高於或低於本文章內所列之數字，並會以保單簽發時有效的年利率為準。有關計劃條款及細則，以保險公司提供的資料為準。

本文章內容只供參考用途，並屬於作者之個人意見，並不保證所有資料準確無誤，亦不構成任何投資或服務之推介、邀約或游說。投資涉及風險，基金價格可跌可升，過去表現並不代表將來表現。

美聯金融集團高級副總裁

[余淑穎 理財信箱]

上 / 下一篇新聞

螞蟻金服或為同股同權公司 馬雲僅持股8.8% 藉兩基金控五成股權
螞蟻金服或為同股同權公司 馬雲僅持股8.8% 藉兩基金控五成股權
以支付寶為基礎 發展各類金融服務
以支付寶為基礎 發展各類金融服務
李嘉誠基金會零售業「應急錢」今可申請
李嘉誠基金會零售業「應急錢」今可申請
藉港進軍內地 Alter Domus擴營運
藉港進軍內地 Alter Domus擴營運
沙特阿美上市初步估值逾1.6萬億美元
沙特阿美上市初步估值逾1.6萬億美元
安捷證券陳灝：認購阿里睇長線 看好港交所
安捷證券陳灝：認購阿里睇長線 看好港交所
2007年阿里上市恒指見頂屬巧合 料歷史不會重演
2007年阿里上市恒指見頂屬巧合 料歷史不會重演
港零售蕭條 恒隆滬商場績佳值得留意
港零售蕭條 恒隆滬商場績佳值得留意
中環人和你lunch︰想做番自己 快閃畢打街 「實踐集會權利」
中環人和你lunch︰想做番自己 快閃畢打街 「實踐集會權利」
羅家聰：金融業換血 換不走中環價值
羅家聰：金融業換血 換不走中環價值
信佳投資美國初創 攻物聯網
信佳投資美國初創 攻物聯網
太古可口可樂推動減廢 新生產設備可減16%塑膠包裝物料
太古可口可樂推動減廢 新生產設備可減16%塑膠包裝物料
示威無影響飲品銷情 未來朝健康高端發展
示威無影響飲品銷情 未來朝健康高端發展
特爾高增投資科技生產 擬拓內地石油氣市場
特爾高增投資科技生產 擬拓內地石油氣市場
張兆聰：恒瑞研發強 逢低收集
張兆聰：恒瑞研發強 逢低收集
環球數據前瞻
環球數據前瞻
劉思明：阿里上市在即 騰訊沽12327
劉思明：阿里上市在即 騰訊沽12327
張兆聰：中央穩增長 建板可留意
張兆聰：中央穩增長 建板可留意
蔡金強：魔障之城 看淡收租公用股
蔡金強：魔障之城 看淡收租公用股
羅家聰：貿戰影響 不及所想
羅家聰：貿戰影響 不及所想
楊書健：香港未來20年通脹料升 有利樓價
楊書健：香港未來20年通脹料升 有利樓價
李聲揚：盈富20周年6啟示
李聲揚：盈富20周年6啟示
謝偉銓：沒收「犯罪得益」加強打擊僭建
謝偉銓：沒收「犯罪得益」加強打擊僭建
沈永年：如何做到「富退休」？
沈永年：如何做到「富退休」？
黃德几：平安好醫生具反彈空間
黃德几：平安好醫生具反彈空間
伍禮賢：瑞聲復蘇 短線料向好
伍禮賢：瑞聲復蘇 短線料向好
許繹彬：阿里巴巴現金認購較穩陣
許繹彬：阿里巴巴現金認購較穩陣
高盛：貿戰反覆 造就入市良機 看好明年中國股票 留意消費金融
高盛：貿戰反覆 造就入市良機 看好明年中國股票 留意消費金融
陳增濤：教皇新堡的Côtes du Rhône
陳增濤：教皇新堡的Côtes du Rhône
謝紹榮：「政治市」不宜重倉
謝紹榮：「政治市」不宜重倉
陸振球：從「狗不吠」看好新興巿場
陸振球：從「狗不吠」看好新興巿場
陸振球：從股神新寵看投資機遇
陸振球：從股神新寵看投資機遇
林少陽：閒錢認購阿里 好過擺銀行
林少陽：閒錢認購阿里 好過擺銀行
技術取勝：建行守上升軌
技術取勝：建行守上升軌
潘迪藍：內地經濟明年難回升
潘迪藍：內地經濟明年難回升
蘇沛豐：避險情緒升溫 紫金可留意
蘇沛豐：避險情緒升溫 紫金可留意
李順威：風險胃納增 大行看好後市
李順威：風險胃納增 大行看好後市
劉思明：小心中線向好格局被破壞
劉思明：小心中線向好格局被破壞
何啟聰：新經濟再掀炒作 Call平安好醫生
何啟聰：新經濟再掀炒作 Call平安好醫生
瑞銀亞洲：百威近30元遇阻 留意Put 12590
瑞銀亞洲：百威近30元遇阻 留意Put 12590
摩根大通亞洲：醫藥股續強勢 石藥購12881
摩根大通亞洲：醫藥股續強勢 石藥購12881
周顯：美倘政治操縱質低港股 應跌萬點以上
周顯：美倘政治操縱質低港股 應跌萬點以上
何國良：賭客回流 濠賭股有望重估
何國良：賭客回流 濠賭股有望重估
張佩儀：買要員保險降風險
張佩儀：買要員保險降風險
王弼：人工智能不敵侵叔屈機
王弼：人工智能不敵侵叔屈機
曾淵滄：海外置業投資 新加坡最佳
曾淵滄：海外置業投資 新加坡最佳
湯文亮：大學校長應減薪 西隧應減價
湯文亮：大學校長應減薪 西隧應減價
陳永傑：放寬按保 助推動換樓鏈
陳永傑：放寬按保 助推動換樓鏈
廖偉強：明年樓價望升 三因素支持
廖偉強：明年樓價望升 三因素支持
布少明：社運續發酵 樓市需回氣
布少明：社運續發酵 樓市需回氣
李志成：綠置居「納米化」削吸引力
李志成：綠置居「納米化」削吸引力
郭思治．推介股份：平保（2318）
郭思治．推介股份：平保（2318）
歐宸銘．推介股份：騰訊（0700）
歐宸銘．推介股份：騰訊（0700）
李嘉廉．推介股份：海通證券（6837）
李嘉廉．推介股份：海通證券（6837）
涂國彬．推介股份：中銀航租（2588）
涂國彬．推介股份：中銀航租（2588）
盧楚仁：經濟惡化 英減息可期
盧楚仁：經濟惡化 英減息可期
恒地牽頭美麗臺擬建萬呎豪宅 項目總樓面27萬呎 西半山最矚目重建
恒地牽頭美麗臺擬建萬呎豪宅 項目總樓面27萬呎 西半山最矚目重建
恒地西半山兩盤蓄勢待發
恒地西半山兩盤蓄勢待發
山水盈首輪六成買家採建期付款
山水盈首輪六成買家採建期付款
本月物業買賣登記 料6000宗4個月高位
本月物業買賣登記 料6000宗4個月高位
柴灣工廈兩層樓面叫價4860萬
柴灣工廈兩層樓面叫價4860萬
藝里坊．1號迎合上車客
藝里坊．1號迎合上車客
珀麗灣連續3月實呎穩守1.2萬
珀麗灣連續3月實呎穩守1.2萬
「3桶水」助開展第二人生
「3桶水」助開展第二人生