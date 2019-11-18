經濟
張兆聰 穩增長百萬倉
下一篇 上一篇

張兆聰：恒瑞研發強 逢低收集

【明報專訊】上周美股持續新高，港股則受到局勢影響大跌，筆者原以為局勢會逐漸好轉而買入的利福（1212）大跌，憧憬受業績刺激而出現升浪的百度也不行，整體中資股（A股、港股加中概股）都是強者恒強，例如本倉持有的恒瑞醫藥（滬：600276）再創新高，追落後博反彈多無功而回甚至損手。

全球股市不斷創新高，唯獨港股表現最差。前一星期局勢已稍為緩和，即使科大學生周梓樂意外身亡，示威場面也未算太激烈，「三罷」前大家也未預計會有很多人響應。豈料上周一約8時於西灣河發生交通警槍擊手無寸鐵的少年，該片段可說震撼全港以至全球，就連中環金融人也忍不住在午飯時段上街堵路。到周二警方更圍攻中文大學，場面完全是跟戰爭一樣，局勢一發不可收拾，全港交通幾乎全面癱瘓。國家主席習近平再度下令要止暴制亂，大家都擔心出現「香港六四」的血腥鎮壓，幸中大抗爭者周五晚撤離，到周六局勢仍相對平靜。

港局勢持續惡化 宜分散投資

上周突顯前線警員愈來愈失控、市民愈來愈憤怒的問題，更多不同地區、不同階層支持抗爭者。由於港府早已失去管治能力，只能依靠前線警員，導致前線愈來愈失控、引發愈多人上街抗爭。局勢或時有緩和，但中央的不讓步、港府的無能、前線警察的失控，已有足夠條件為香港形成「完美風暴」。

以圖論勢，恒指仍守住8月中低位延伸出的上升軌，大幅回調後暫不宜太淡，特別是全球股市牛氣衝天，A股雖然上破3000點失敗後回落，但也不算差，港股本周應有條件反彈一下。只是市場都清楚局勢只會持續惡化，一旦出現武力鎮壓，聯匯就算仍守得住，走資推高拆息也足以影響資產價格。對於港股投資者，實應分散投資至美股、A股等其他市場。

恒瑞醫藥上周續創歷史新高，年初至今升逾115%，市值已超過4000億元。恒瑞醫藥三季度營收69.19億元，按年增47.27%；實現歸母淨利潤13.22億元，按年增31.96%。集團是全國抗癌藥市場中市佔率最大，大量新藥可推動業績增長，包括PD-1三大核心適應症納入優先審評：公司超重磅產品PD-1卡瑞利珠單抗於今年5月獲批，7月22日發貨以來估計保持高速增長有效拉動公司業績。此外，預計白蛋白紫杉醇同樣保持較快增長，全年銷售額有望超過15億元。

中國抗癌藥市場 恒瑞市佔率最大

恒瑞估值相當高，預測市盈率達50倍至60倍，處於歷史最高水平，但集團研發強勁，往績又亮麗，收入盈利只會愈來愈好，持貨者都不願意沽貨。每次股價出現回落，都會是收集良機。

[張兆聰 穩增長百萬倉]

上 / 下一篇新聞

螞蟻金服或為同股同權公司 馬雲僅持股8.8% 藉兩基金控五成股權
螞蟻金服或為同股同權公司 馬雲僅持股8.8% 藉兩基金控五成股權
以支付寶為基礎 發展各類金融服務
以支付寶為基礎 發展各類金融服務
李嘉誠基金會零售業「應急錢」今可申請
李嘉誠基金會零售業「應急錢」今可申請
藉港進軍內地 Alter Domus擴營運
藉港進軍內地 Alter Domus擴營運
沙特阿美上市初步估值逾1.6萬億美元
沙特阿美上市初步估值逾1.6萬億美元
安捷證券陳灝：認購阿里睇長線 看好港交所
安捷證券陳灝：認購阿里睇長線 看好港交所
2007年阿里上市恒指見頂屬巧合 料歷史不會重演
2007年阿里上市恒指見頂屬巧合 料歷史不會重演
港零售蕭條 恒隆滬商場績佳值得留意
港零售蕭條 恒隆滬商場績佳值得留意
中環人和你lunch︰想做番自己 快閃畢打街 「實踐集會權利」
中環人和你lunch︰想做番自己 快閃畢打街 「實踐集會權利」
羅家聰：金融業換血 換不走中環價值
羅家聰：金融業換血 換不走中環價值
信佳投資美國初創 攻物聯網
信佳投資美國初創 攻物聯網
太古可口可樂推動減廢 新生產設備可減16%塑膠包裝物料
太古可口可樂推動減廢 新生產設備可減16%塑膠包裝物料
示威無影響飲品銷情 未來朝健康高端發展
示威無影響飲品銷情 未來朝健康高端發展
特爾高增投資科技生產 擬拓內地石油氣市場
特爾高增投資科技生產 擬拓內地石油氣市場
余淑穎：綠表買居屋好過村屋
余淑穎：綠表買居屋好過村屋
環球數據前瞻
環球數據前瞻
劉思明：阿里上市在即 騰訊沽12327
劉思明：阿里上市在即 騰訊沽12327
張兆聰：中央穩增長 建板可留意
張兆聰：中央穩增長 建板可留意
蔡金強：魔障之城 看淡收租公用股
蔡金強：魔障之城 看淡收租公用股
羅家聰：貿戰影響 不及所想
羅家聰：貿戰影響 不及所想
楊書健：香港未來20年通脹料升 有利樓價
楊書健：香港未來20年通脹料升 有利樓價
李聲揚：盈富20周年6啟示
李聲揚：盈富20周年6啟示
謝偉銓：沒收「犯罪得益」加強打擊僭建
謝偉銓：沒收「犯罪得益」加強打擊僭建
沈永年：如何做到「富退休」？
沈永年：如何做到「富退休」？
黃德几：平安好醫生具反彈空間
黃德几：平安好醫生具反彈空間
伍禮賢：瑞聲復蘇 短線料向好
伍禮賢：瑞聲復蘇 短線料向好
許繹彬：阿里巴巴現金認購較穩陣
許繹彬：阿里巴巴現金認購較穩陣
高盛：貿戰反覆 造就入市良機 看好明年中國股票 留意消費金融
高盛：貿戰反覆 造就入市良機 看好明年中國股票 留意消費金融
陳增濤：教皇新堡的Côtes du Rhône
陳增濤：教皇新堡的Côtes du Rhône
謝紹榮：「政治市」不宜重倉
謝紹榮：「政治市」不宜重倉
陸振球：從「狗不吠」看好新興巿場
陸振球：從「狗不吠」看好新興巿場
陸振球：從股神新寵看投資機遇
陸振球：從股神新寵看投資機遇
林少陽：閒錢認購阿里 好過擺銀行
林少陽：閒錢認購阿里 好過擺銀行
技術取勝：建行守上升軌
技術取勝：建行守上升軌
潘迪藍：內地經濟明年難回升
潘迪藍：內地經濟明年難回升
蘇沛豐：避險情緒升溫 紫金可留意
蘇沛豐：避險情緒升溫 紫金可留意
李順威：風險胃納增 大行看好後市
李順威：風險胃納增 大行看好後市
劉思明：小心中線向好格局被破壞
劉思明：小心中線向好格局被破壞
何啟聰：新經濟再掀炒作 Call平安好醫生
何啟聰：新經濟再掀炒作 Call平安好醫生
瑞銀亞洲：百威近30元遇阻 留意Put 12590
瑞銀亞洲：百威近30元遇阻 留意Put 12590
摩根大通亞洲：醫藥股續強勢 石藥購12881
摩根大通亞洲：醫藥股續強勢 石藥購12881
周顯：美倘政治操縱質低港股 應跌萬點以上
周顯：美倘政治操縱質低港股 應跌萬點以上
何國良：賭客回流 濠賭股有望重估
何國良：賭客回流 濠賭股有望重估
張佩儀：買要員保險降風險
張佩儀：買要員保險降風險
王弼：人工智能不敵侵叔屈機
王弼：人工智能不敵侵叔屈機
曾淵滄：海外置業投資 新加坡最佳
曾淵滄：海外置業投資 新加坡最佳
湯文亮：大學校長應減薪 西隧應減價
湯文亮：大學校長應減薪 西隧應減價
陳永傑：放寬按保 助推動換樓鏈
陳永傑：放寬按保 助推動換樓鏈
廖偉強：明年樓價望升 三因素支持
廖偉強：明年樓價望升 三因素支持
布少明：社運續發酵 樓市需回氣
布少明：社運續發酵 樓市需回氣
李志成：綠置居「納米化」削吸引力
李志成：綠置居「納米化」削吸引力
郭思治．推介股份：平保（2318）
郭思治．推介股份：平保（2318）
歐宸銘．推介股份：騰訊（0700）
歐宸銘．推介股份：騰訊（0700）
李嘉廉．推介股份：海通證券（6837）
李嘉廉．推介股份：海通證券（6837）
涂國彬．推介股份：中銀航租（2588）
涂國彬．推介股份：中銀航租（2588）
盧楚仁：經濟惡化 英減息可期
盧楚仁：經濟惡化 英減息可期
恒地牽頭美麗臺擬建萬呎豪宅 項目總樓面27萬呎 西半山最矚目重建
恒地牽頭美麗臺擬建萬呎豪宅 項目總樓面27萬呎 西半山最矚目重建
恒地西半山兩盤蓄勢待發
恒地西半山兩盤蓄勢待發
山水盈首輪六成買家採建期付款
山水盈首輪六成買家採建期付款
本月物業買賣登記 料6000宗4個月高位
本月物業買賣登記 料6000宗4個月高位
柴灣工廈兩層樓面叫價4860萬
柴灣工廈兩層樓面叫價4860萬
藝里坊．1號迎合上車客
藝里坊．1號迎合上車客
珀麗灣連續3月實呎穩守1.2萬
珀麗灣連續3月實呎穩守1.2萬
「3桶水」助開展第二人生
「3桶水」助開展第二人生