張兆聰：恒瑞研發強 逢低收集

全球股市不斷創新高，唯獨港股表現最差。前一星期局勢已稍為緩和，即使科大學生周梓樂意外身亡，示威場面也未算太激烈，「三罷」前大家也未預計會有很多人響應。豈料上周一約8時於西灣河發生交通警槍擊手無寸鐵的少年，該片段可說震撼全港以至全球，就連中環金融人也忍不住在午飯時段上街堵路。到周二警方更圍攻中文大學，場面完全是跟戰爭一樣，局勢一發不可收拾，全港交通幾乎全面癱瘓。國家主席習近平再度下令要止暴制亂，大家都擔心出現「香港六四」的血腥鎮壓，幸中大抗爭者周五晚撤離，到周六局勢仍相對平靜。

港局勢持續惡化 宜分散投資

上周突顯前線警員愈來愈失控、市民愈來愈憤怒的問題，更多不同地區、不同階層支持抗爭者。由於港府早已失去管治能力，只能依靠前線警員，導致前線愈來愈失控、引發愈多人上街抗爭。局勢或時有緩和，但中央的不讓步、港府的無能、前線警察的失控，已有足夠條件為香港形成「完美風暴」。

以圖論勢，恒指仍守住8月中低位延伸出的上升軌，大幅回調後暫不宜太淡，特別是全球股市牛氣衝天，A股雖然上破3000點失敗後回落，但也不算差，港股本周應有條件反彈一下。只是市場都清楚局勢只會持續惡化，一旦出現武力鎮壓，聯匯就算仍守得住，走資推高拆息也足以影響資產價格。對於港股投資者，實應分散投資至美股、A股等其他市場。

恒瑞醫藥上周續創歷史新高，年初至今升逾115%，市值已超過4000億元。恒瑞醫藥三季度營收69.19億元，按年增47.27%；實現歸母淨利潤13.22億元，按年增31.96%。集團是全國抗癌藥市場中市佔率最大，大量新藥可推動業績增長，包括PD-1三大核心適應症納入優先審評：公司超重磅產品PD-1卡瑞利珠單抗於今年5月獲批，7月22日發貨以來估計保持高速增長有效拉動公司業績。此外，預計白蛋白紫杉醇同樣保持較快增長，全年銷售額有望超過15億元。

中國抗癌藥市場 恒瑞市佔率最大

恒瑞估值相當高，預測市盈率達50倍至60倍，處於歷史最高水平，但集團研發強勁，往績又亮麗，收入盈利只會愈來愈好，持貨者都不願意沽貨。每次股價出現回落，都會是收集良機。

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