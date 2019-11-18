特爾高增投資科技生產 擬拓內地石油氣市場

林育青表示，DCC是次透過購併，取得港澳蜆殼品牌繼續經營。他指出：「蜆殼在港的石油氣市場需求穩定，約有10多萬戶經中央氣管取得服務，亦有不少散戶支持。」當中，油尖旺90%的客戶及餐廳，更使用其服務。至於在澳門方面，在當地逾80%使用石油氣的消費者中，蜆殼更佔當地一半市場。他更指，特爾高看好港澳市場業務前景，因此會加大科技及生產設施的投資，並擬推動燃氣私家車市場，亦物色機會進軍中國內地及大灣區。

愛爾蘭公司首駐港 逆市擴張

特爾高接手港澳業務後，林育青說，除了更新門面，亦已經推出及更新App做好訂石油氣服務，緊扣與消費者的關係，同時趁經濟下行廣告費更廉宜之時，主動投放車身廣告。他們亦開通支付寶渠道，讓消費者支付石油氣中央管道式系統帳單。在生產設施方面，他們更在青衣的庫存設施更新生產設備及水壓機，在貨倉部分由卡板轉成金屬板，減少耗用人力。員工亦配備板腦，可將安全檢查的資料直接輸入，提高效率，甚至在石油氣罐身加上射頻識別，確保氣罐定時更新及安全。

同時，特爾高在石油氣供應工商業較多外，亦進軍家用市場，林育青更說，甚至推廣應用至酒店、餐飲、叉車、暖燈等設備，因此在港業務上未受煤氣（0003）主導市場及其餘幾家業界競爭的影響，反而有空間擴展。隨着DCC落戶港澳，加上內地已着手開放氣體市場，林育青指出，特爾高會留意亞洲區內，包括中國內地及大灣區市場的發展機會。