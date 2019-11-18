太古可口可樂推動減廢 新生產設備可減16%塑膠包裝物料

伙碧瑤綠色等合建回收廠

利偉達指出，推出膠樽回收機只早生其中一環。早於推出膠樽回收機，該公司自2019年起5年，投資1.5億元設置無菌包裝生產線及其他環保相關設備。他說：「這一改過往熱灌技術及使用較多塑膠的包裝技術，樽身可以變得更薄，因此有助減少使用16%塑膠包裝物料。PET膠檸封蓋使用塑膠物料比10年前更減少46%。他們已經着手在產品包裝外的標籤、樽身、樽蓋等全面節省塑膠物料。」同時，在過去10年他們亦重新設計樽身，並且推動引入膠樽回收機，以及讓消費者自備膠樽，使用他們在全港添置的加水機，藉此希望減少棄置塑膠樽到堆填區。

年底前全港設300部加水機

按照該公司計劃，年底前在全港設置300部加水機。利偉達進一步稱，至10月底時，他們已在全港設置9部膠樽回收機，並在10下旬時，最少回收14.2萬個膠樽。他相信，按每個乾淨的空樽回贈0.2元，他們估計全年開銷約200萬元，卻可減少消費者隨意棄置膠樽，改變行為及產生不同思維，無疑甚有教育意義。同時他們可藉此用約1年時間收集有用數據，令到他們可以處理得更好及從中取得新的思維，與消費者更緊扣。

同時，該公司聯同聯同歐綠寶及碧瑤廢物處理及回收公司合作在屯門設廠，投資2.6億元，將於明年下半年建成廠房，將棄置膠樽變成有用物料，得以將棄置塑膠再循環成有用物料。利偉達稱，他們更會在今年底引進可循環的rPET物料到Bonaqua的樽裝水。他們亦會推動rPET再造塑料，應用到有氣飲品。在膠樽之外，太古可口可樂進一步在鋁罐方面減低消耗，透過改變包裝設計，該公司已自10年起，在鋁罐包裝物料減少約8%。

明報記者 陳偉燊