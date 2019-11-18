信佳投資美國初創 攻物聯網

將佔Mobilogix 22%股權

信佳首席科技總監吳民卓表示，經朋友介紹下認識到Mobilogix，信佳亦一直希望加強物聯網產品的發展方向，所以在2018年先以投資換股權方式合作。吳民卓指截至今年3月財年，公司電子產品業務收益按年增長18.3%，增幅主要來自於物聯網技術的產品，令公司有信心朝此方向發展，決定行使換股權。據通告，行使換股權後，Mobilogix會以聯營公司的權益入帳信佳的財務報表中。

Mobilogix總裁兼首席執行官Mathi Gurusamy與亞太地區創建人及總裁James Jefferies表示，利用信佳投資的資金，公司過去一年於研發與市場拓展都有顯著增長，產品由原本單一美國市場，進一步涵蓋至印尼、印度、泰國、哥倫比亞及巴西。吳民卓亦補充，如果只是代工Mobilogix的產品而非與他們合作，公司亦不能獲益於這間初創的成長效益，至於下一步，Mobilogix會先穩定發展現有六大市場。

吳民卓指出，投資初創會比公司自行研發技術更省時省成本，更快見成效，公司以後亦會因應情况去決定會否投資其他初創，但基本上會選擇與物聯網、音響及寵物業務有協同效應的項目。

首進軍個人護髮產品

除了藉投資初創去探索業務新領域外，信佳今年也首次進軍個人護髮產品，為美國最大個人護理電器製造商Conair生產最新的無線充電直髮器。吳民卓稱這也是機緣巧合，剛好客戶提出是否有技術可以做到熱力平均、短時間加熱至適當溫度和省能源，而公司又剛好有一種原本用作3D打印的技術能滿足上述條件，因此便促成了這個業務，「而且剛推出便反應良好，客戶已要求增加產量」。