羅家聰：金融業換血 換不走中環價值

脫下中資牌頭的羅家聰，不改敢言本色，他不諱言不少記者喜歡訪問他，「好多嘢大家都知，大家都明，但唔敢講，要借我把口講」。

要講金融業大換血，記者頂多是外行看熱鬧，羅家聰卻是內行看門道。他表示：「自己（中資）20年前跟你學嘢，以前你北上教，然後佢落嚟。到而家佢已經唔需要你哋。」不過，換血換不走中環價值，甚至香港價值。羅家聰認為：「佢哋唔明，有啲嘢唔係能力問題，而係態度、思維問題！你唔跟市場規矩走，以為換走啲人就得，但得返個殼嘅香港仲係咪香港？」

香港不會「攬炒」 或是改革契機

回歸後「中國模式」橫掃香港，羅家聰認為，中國模式改變不了香港人，「以前他們以為洗腦就得，但現在發現係骨子裏基因不同」。就好似中國提倡「人民幣國際化、上海金融中心多年，得唔得？市場信唔信？」

今次事件亦不會令香港「玩完」，更並非「攬炒」。雖然現時未知最終結果，但羅家聰認為「未到好衰，或者是一個改革的契機」，「好似以前大家有段時間好buy（受落）中國模式，不用講規矩，夠惡、夠大、夠多錢就得，但後來唔係，會行返轉頭」。

他亦認為示威者已看穿今次非打持久戰，全因香港「金融中心唔捱得幾耐」。「今次是不斷升級，他們攰就返屋企瞓，再出來，再升級，今次無得拖。」內地政府亦會怕，以新聞封鎖壓制在內地傳播，而貿易戰令中國受壓，香港居中就似槓桿，效果可以很大，「到底邊個怕傾唔掂？邊個經濟唔得先？」

他認為，香港人在事件中亦一直學習，最後「可能否極泰來，爭取到一啲嘢都未定」，又或「最多變大陸一個城市」。

明報記者 方楚茵