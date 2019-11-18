經濟
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中環人和你lunch︰想做番自己 快閃畢打街 「實踐集會權利」

【明報專訊】中環，一個被視為金錢掛帥的地方，上周一連五日來了場和理非活動。「和你lunch」的快閃行動令一眾外媒感驚訝，他們以為示威會因暴力升級而完結，然而西裝友和OL隨着一聲「Five demands, not one less」的吶喊走出馬路並佔據畢打街，這場午間活動甚至由中環蔓延至鰂魚涌、銅鑼灣、黃竹坑等地。在這個賺錢至上的香港，中環人擔心香港的金融中心地位，但更擔心的是︰「做唔番自己。」

明報記者 李哲毅、葉子晴

攝影 楊柏賢

從事企業融資的黃小姐上周有兩天在午飯時段戴着口罩走出辦公室。她表示，學生視死如歸，這個時候中環人也要表態。她認為示威影響整個社會，政府有責任思考如何減輕負面影響。有人說社會運動影響打工仔飯碗、金融中心地位，黃小姐稱：「中環個個都擔心（生意），有邊個唔擔心？但我更加擔心唔能夠再做番自己。」

或者現時在香港，要做番自己，實踐原有權利也不容易。從事私募基金投資、巴基斯坦裔的Rita整個星期都有參與「和你lunch」，不願讓記者拍照的她表示，近月政府限制遊行集會，而「和你lunch」是一個實踐市民基本集會權利的好方法。她認為示威活動對其工作沒有影響，甚至公司有不少同事都站上前線抗爭。

訪問當日，「和你lunch」踏入第五日，記者目測現場約有數百中環人，當中主要是本地人，但外國人也不少。由歐洲來港逾20年的Frank和來自美國的Chris都聲稱自己只是在旁觀察，但隨着口號聲愈叫愈響，他們也不自覺走到馬路上。

外籍人士︰破壞經濟說法無稽

Frank狠批「示威者破壞香港經濟」的說法是胡說八道，「在歐洲國家也有很多遊行示威，但政府卻無因此而指國家正陷入問題，或者再無經濟增長」。他斥責香港政府無法全面思考，而且存在太多思考簡單市民，很多支持中國共產主義的人都是低下階層、低學歷的人，但受過高等教育的人會明白現時社會發生什麼事。

Frank指不樂見暴力，但認為暴力不只源於一小撮示威者，同時來自警察。Frank指香港警察不應佩戴槍械，因為當他們承受嚴重壓力時，或會做出一些正常情况下不會做的事情。

見美國旗高舉︰黐線啦

由美國來港十多年的Chris不肯上鏡，他表示明白示威人士上街的原因，但又對於示威人士的暴力行為感到矛盾。一方面他對於有人受傷感到痛心，但另一方面又明白「you can't make an omelette without breaking eggs」（要打些蛋才能煮好奄列），即要付出代價才能有收穫的道理。在受訪期間，他見到有人高舉美國旗，不禁以「鬼佬式廣東話」講「黐線啦」，並向記者解釋特朗普並不可靠。

這批外國金融才俊，或者平日甚少親眼看見示威場面，上周也來了場震撼教育。周一警察在中環多地施放催淚彈，周二再在堵路活動中拘捕28人。但中環人沒有被嚇跑，從事投資公司的William稱：「如果香港人唔出聲，遲啲全世界都唔會出聲。」

盛智文盼雙方對話 早日平息

中環的抗爭活動逐漸日常化，「蘭桂坊之父」盛智文指出，理解示威人士的訴求，但對中環的商業活動影響甚大，不少客人因公眾活動而取消附近餐廳訂座。盛智文希望政府和示威者可以坐低「傾吓」並早日平息事件，否則本地所有的行業都會受累。上周，盛智文與前財政司長曾俊華等人聯署，促政府確保區選順利進行。

上周二本港券商耀才證券因部分銀行提早關門，而未能替客戶入票。耀才證券行政總裁許繹彬表示，公司已經盡量提早入票，中環的社會運動影響輕微，大家都會互相體諒，而且客戶已習慣網上落盤。

相關字詞﹕中環人 白領 和你lunch 打工仔 修例風波 反修例 香港

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