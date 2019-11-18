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港零售蕭條 恒隆滬商場績佳值得留意

【明報專訊】雖然香港零售業近日幾可說是進入蕭條，但近年個別地產商早已分散投資，例如恒隆地產（0101）今年上半年內地物業租賃收入達21.9億元，較本港物業租賃收入20.1億元更高；當中主攻高端零售的上海恒隆廣場自2017年至今銷售額及租金收入一直錄得雙位數增長，該股或許值得投資者另眼相看。恒隆主席陳啟宗表示，該旗艦購物商場定位是匯聚全世界最頂級的品牌，予消費者最佳的購物體驗，希望繼續取得佳績，迎接集團明年成立60周年。

恒隆地產主席陳啟宗上月接受內地傳媒訪問評論本港近月局勢時表示，「我十幾廿年前就跟香港人說了，要是我是你，我一定往內地跑」。事實上他言行一致，恒隆地產在2000年代初剛進軍內地，在上海靜安區恒隆廣場和徐家匯區港匯恒隆廣場兩個購物商場取得成功後，2005年開始在瀋陽、無錫、濟南、大連及昆明等二線城市精挑細選買入土地並興建購物商場，部分更設有寫字樓及服務式住宅的商業綜合體，近年這些項目陸續啟用。上海恒隆廣場今年上半年收入達8.27億元人民幣，佔恒隆旗下內地物業租賃收入逾四成，堪稱集團的旗艦項目，該購物廣場商戶包括Cartier、Hermes、Louis Vuitton、Piaget、Prada及Tiffany & Co等國際著名奢侈品品牌，兩幢寫字樓兩大租戶是LVMH及畢馬威會計師事務所。

過去兩年半銷售額租金雙位增長

經過斥資7億元翻新後，上海恒隆廣場購物廣場2017及18年銷售額分別按年增長17%及26%，今年上半年亦上升15%，期內租金收入亦有雙位數增長。上海恒隆廣場上周五舉辦「Home to Luxury」盛裝派對，商場與超過70 個高端奢侈品牌合作，為出席的近3000位賓客及「恒隆會」會員等賓客舉辦一系列全國乃至全球獨家的互動活動，出席的表演嘉賓包括國際頂尖唱片騎師Lost Frequencies、國際著名鋼琴家李雲迪、內地90後新生代演員宋祖兒及內地唱作歌手袁婭維等，結集奢華、優雅與潮流的元素，展現在奢侈品零售市場的領導地位。

上海恒隆廣場位處的靜安區南京西路，屬市內最繁華的購物區之一，多間本港上市的地產商如利福（1212）、太古地產（1972）、嘉里（0683）及長實（1113）均在當地設有購物商場或百貨公司。

同業競爭激烈 服務及管理取勝

談到面對同業的競爭時，恒隆地產行政總裁盧韋伯表示，上海恒隆廣場其中一個致勝因素便是妥善管理商戶組合，並且藉着優質服務吸引客戶來臨消費，國際品牌租戶亦經常在該商場旗艦店內發售限量版產品，「商戶帶好產品來很重要，相得益彰，類似開餐廳及超市，貨好生意自然好」。

內地海外奢侈品差價收窄 利內需

恒隆地產租務及物業管理董事彭兆輝表示，雖然內地電子商貿市場近年增長迅速，但它主要是銷售中低價產品，而有關產品之間的差異化不大，而上海恒隆廣場的奢侈品消費者更着重服務、體驗及產品獨特性，相信並非電子商貿所能取代。

彭兆輝補充，國際奢侈品牌近年傾向拉近不同地區的零售價，加上中國政府亦多次下調進口稅及增值稅，希望將零售購買力保留在內地，均令奢侈品海外與內地售價差距收窄，此宏觀因素變化對上海恒隆廣場亦屬正面。

雖然恒隆地產上半年內地物業租賃收入按年僅上升1%至21.9億元，升幅較低的原因是期內人民幣兌港元貶值6%，若以人民幣計，總租金收入上升7%。晨星亞洲高級股票分析員鍾允指出，除了匯率因素外，上海港匯恒隆廣場期內翻新部分商場令可出租面積減少，亦拖低總租金收入的升幅，他目前仍看好恒隆地產，認為該股可作為看好內地高端消費市場的投資標的。

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