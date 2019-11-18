2007年阿里上市恒指見頂屬巧合 料歷史不會重演

【明報專訊】阿里目前其中一項業務是跨境及全球批發商業，其運營的Alibaba.com是中國最大的綜合型外貿線上批發交易市場，截至今年3月底，Alibaba.com上的買家來自超過190個國家。阿里曾於2007年分拆該B2B業務、以阿里巴巴網絡（當年上市編號為1688）的名稱來港上市，該股股價在掛牌首日（11月6日）較招股價13.5元勁升近兩倍至近40元後，未幾便爆發環球金融海嘯，恒指由當年10月高位31958點，一年後（2008年）的10月大跌三分之二至10676點低位，阿里巴巴網絡股價亦曾從高位跌近九成，直至2012年阿里以當年的招股價13.5元將該股私有化。
當年IPO預測市盈率逾100倍 現僅26倍
記者請教陳灝，會否擔心是次阿里回歸港股後，未來一年恒指同樣大跌？他回應說，當年阿里巴巴網絡掛牌前，恒指曾撲頂創歷史新高，期內像SOHO中國（0410）等多間中資企業均能以高估值集資上市，反映市場氣氛非常暢旺，但暫時港股並沒有出現這種情况，故他相信12年前「阿里上市、港股見底」兩者沒有必然的關係。
根據彭博數據，阿里截至明年3月底財年預期收入增長32%、調整後盈利增長33%，預測市盈率約26倍，估值合理；與12年前阿里巴巴網絡以逾100倍預測市盈率招股、高位市盈率升至逾300倍屬明顯不同。