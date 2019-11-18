安捷證券陳灝：認購阿里睇長線 看好港交所

明報記者 葉創成

根據阿里巴巴招股書資料，此次回歸港股計劃發行5億股新股，其中國際配售及公開發售股份分別佔97.5%及2.5%，招股價上限為188元，每手100股，包括1%經紀佣金等使費後的入場費為18,989.45元；計及15%超額配發權後，最多集資約1081億元；招股日期由上周五至本周三（20日）中午，股份預計於下周二（26日掛牌）。

阿里的業務包括核心商業、雲計算、數字媒體及娛樂以及創新業務。除此之外， 阿里持有33%股權、非併表關聯方螞蟻金服則為集團平台上的消費者和商家提供支付和金融服務。阿里形容，圍繞着集團的平台與業務，一個涵蓋消費者、商家、品牌、零售商、第三方服務提供商、戰略合作伙伴及其他企業的數字經濟體已經建立。

阿里於2014年已在美國上市，是次來港屬第二上市，市場最關心阿里將如何定價。早前內地媒體報道，部分機構投資者希望是次阿里港股IPO的定價較美國存託股（American Depositary Shares、ADS）有5%至10%的折讓，惟若阿里最終以上限188元定價，對比美股上周五收市價185.49美元（以每股ADS代表8股港股計，相當於180.9港元），反出現溢價3.9%。

阿里屬內地最優質企業之一

安捷證券是專門研究新經濟股的精品投行，陳灝創立該集團之前，在中信證券國際任職高級副總裁，此前亦曾在國泰君安證券（香港）及北美多家金融機構工作，熟悉中資科網股，他分析，阿里的確是內地最優質企業之一，投資者認購阿里後可作為核心資產一直持有，「當投資者買入這些好公司的時候，會覺得它估值很高，因為好公司總不會平賣的；而當他買入後一直持有5至10年，回頭再看，便會覺得當年偏高的估值變得非常合理、甚至屬於偏低，原因是好公司的盈利可以持續增長」。

美團受捧 證同股不同權在港可行

阿里早於2014年9月在美國上市，集資逾250億美元，招股價為68美元，至今已勁升1.73倍（見圖）。陳灝回憶說，當年阿里首選在本港上市，但由於本港當時不接納採取「同股不同權」架構的上市公司，阿里才轉投美國；惟港交所去年4月修例容許「同股不同權」企業來港掛牌，而美團（3690）便屬於此類公司，該股去年9月掛牌後，股價先跌後升，至今較招股價69元升逾四成，而且該股近月長期進駐十大成交榜，由此可見「同股不同權」的上市公司亦備受市場追捧，也為阿里是次回歸港股掃除障礙。

料獲納港股通兼染藍 勢成基金最重倉股

陳灝強調，阿里在港上市後，會較其目前以ADS方式在美國掛牌更有吸引力：「首先，在美國的資本市場，除了阿里巴巴之外，還有亞馬遜、Google及facebook，阿里很難越過這些美國科技巨擎成為基金經理的最大倉位，而且過去一年多在中美貿易戰的背景下，有很多基金經理長倉亞馬遜、短倉阿里作對冲，所以阿里估值被壓抑；如果阿里回來香港上巿，相信不久將來阿里也能夠獲納入港股通，屆時內地資金便可南下買貨，就像現在資金南下買美團，甚至在修例後可成為恒生指數成分股，這樣的話，阿里作為中國最大的互聯網公司，我覺得阿里將成為不少中國股票基金經理的最大倉位，也一定會成為市場最關注上市公司之一，跟在美國的地位不一樣。

料中長期阿里港股股價帶着美股走

「第二，不論本港或內地投資者也好，因為時差的因素，在阿里回歸港股後，他們在港股市場買賣阿里比較方便，那便不用再在夜晚甚至深夜時段盯着美股。」

由於阿里是次在本港集資100多億美元，不及上次在美國集資規模，陳灝估計：「大體量（流通股份發行量）還是在美國」，所以在阿里回港掛牌初期，阿里港股股價會跟着美股走；但由於阿里在港股交易具備上述兩大優勢，中長期來說，阿里港股股價會帶着美股走，他相信：「這也是阿里希望看到的事情」。

對冲基金將以阿里騰訊配對交易 利港股成交

另外，陳灝透露，由於憧憬阿里回港上市成功後，將帶動港股成交，利好港交所，故集團早於9月已經在每股220多元低吸港交所作長線投資，「現在只有騰訊（0700）及美團在港上市，港股成交已經不錯，當阿里回歸後，肯定會帶來更多的成交額，甚至阿里的成交額會超過騰訊。而且阿里登陸港股後，不止會帶來長倉基金買賣阿里，也會吸引對冲基金長倉阿里短倉騰訊，也可能長倉騰訊短倉阿里，視乎兩者的業務發展變化而定（編按：即以阿里及騰訊作配對交易（pair trade）或長短倉策略（Long/short equity strategy））；過去阿里及騰訊分別在美國及香港上市，兩地各有不同的匯率及市場因素，對冲基金這樣做是有所顧忌，但隨着日後兩者都在本港上市，這樣做便比較容易，這會導致阿里及騰訊的成交額均相對增加。綜合而言，我覺得阿里回港初期，港股每日成交額將因此增加數十億元，幾年之後可以增加逾百億元」。

若阿里回歸反應佳 美掛牌同業將跟隨

更重要的是，陳灝認為，是次阿里回港上市，屬本港資本市場的新台階，因為假如阿里掛牌後成交暢旺、反應理想，將吸引目前在美國以ADR方式掛牌的中資科技股如百度及京東等仿效阿里回歸本港，加上內地新興社交媒體「抖音」及「今日頭條」的母公司字母跳動網絡科技可能也於明年來港上市，這樣的話，「屆時在香港股市便可買到中國最好的核心互聯網資產，這會吸引資金源源不絕過來，這對港交所肯定是非常利好」。

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