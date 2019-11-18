沙特阿美上市初步估值逾1.6萬億美元

報道指出，沙特阿美只發售1.5%股份，最多或集資256億美元，雖然成為全球最大型IPO，但最終股份發售量低於一些分析員預期，令投資者擔憂，IPO將令其他股份流出資金。

下月5日公布最終定價及估值

彭博引述阿曼聯合證券（United Securities Oman）股票研究主管Joice Mathew表示，雖然一些分析員預計IPO規模會更大以及估值更低，但沙特阿美對近乎所有沙特投資者而言，是一間有意義的公司，因此亦令投資者感到興奮。個人投資者認購日期11月17日至11月28日；機構投資者認購日期為11月17日至12月4日，股份將於12月5日公布最終定價及估值。

沙特阿美日前發布招股書曾提到，全球石油需求可能在未來20年內見頂，預期石油需求最快將在2035年左右見頂，不過，由於其生產成本較低，即使全球石油需求或見頂，仍無損沙特在石油市場的佔有率。