經濟
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藉港進軍內地 Alter Domus擴營運

【明報專訊】隨着愈來愈多私募基金、房地產投資基金藉香港進軍內地，專門為基金及企業提供服務的Alter Domus（安特德），落實將香港辦事處遷至新址擴充經營。公司亞太區負責人Alexander Traub（下稱Traub）表示，雖然香港近月持續出現社會運動，他始終看好基金業界需求持續增長，香港會發展成為資產管理中心，以及扮演進入中國內地市場的重要門戶角色。

料港發展成資產管理中心

Traub指出，有別於新加坡服務東南亞市場，香港偏向服務中國市場。私募基金在亞太區的規模更比過往有以倍計增長。根據該公司一項另類投資服務調查顯示，中國內地是亞太區內最受歡迎的投資目的地，獲26%受訪者選擇，為數不少的資產管理公司將繼續投資於此市場。排名第二的是澳洲，佔比達22％，新加坡和香港各佔10％（見圖）。儘管中美爆發貿易戰期間，流入香港市場的資金減慢，但私募基金客戶在內地融資的需求仍強，人民幣基金融資在過去10年尤甚。因應內地的監管要求改變，在內地市場能夠提供境外服務的供應商有限，內地銀行只專注向私人基金服務，因此令安特德有機會發展。香港更會繼續成為進入內地私募基金、地產投資的重要門戶。有興趣進入內地的私募基金參與者，繼續對科技、媒體及電訊及醫護市場，繼續感到興趣。

有別於25至30年前基金業界內部兼顧全方位的業務運作，Traub稱，就連正在發展中的內地市場，亦對外判服務的需求正在開始及增加中，他說：「可供他們服務的對象包括私募基金、創業投資葳金、地產；涉及的服務範圍，更包容合規監管、向投資者提供報告，甚至查詢數據等資訊等不同領域。」他更稱，除服務傳統的開曼群島離岸架構運作之外，亦可以服務更新的離岸公司架構。目前安達德已經在北京、上海、成都及南京設有4個辦事處，團隊人數約200人。

在Traub眼中，中國市場龐大，目前只處於起步階段，就算有競爭對手加入，對手的覆蓋暫時未全面，內地六大銀行提供的資產管理服務仍未到同一水平，因此不愁發展空間。儘管香港目前面對數個月不穩，但是他表示：「目前所見的不至於要採取應變行動，始終是看長遠。」

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