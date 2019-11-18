李嘉誠基金會零售業「應急錢」今可申請

零售業方案一共分為6萬元及3萬元資助，6萬元資助只限於5個類別，分別為衣物、鞋類及有關製品、電器及其他未分類耐用消費品、書報、文具及禮品、中藥、藥物及化妝品，商戶亦需提供最近三個月內為僱員供款強積金（MPF）的證明，如不提供只能申請3萬元資助。事實上，根據政府統計處的數據，上述類別已連跌多個月，當中以電器及其他未分類耐用消費品跌浪最長，已連跌11個月，9月依次按年下跌16.6%、1.4%、9.6%、18.2%及21.7%。

料飲食業1/3申請可獲批

基金會指出，在申請期後才會一併審批個案，絕非先到先得，又提醒申請者，上載商業登記證、MPF供款證明及銀行帳戶資料照片時，必須清晰顯示指定內容，否則可導致申請不成功。如果成功申請「應急錢」，將收到手機短訊通知，銀行收款戶口姓名需與商業登記證相符。

基金會找來職業足球教練陳婉婷（牛丸）拍攝申請教學短片，她在片尾提到「波是圓的，只要隊員之間互信互助，互諒互勉，絕處可以逢生，市况可以反彈」，又祝願香港可以打贏這場「逆境波」。

另外，基金會公布，截至昨日中午共接獲逾萬間食肆申請第一期「應急錢」計劃，由於合資格申請者多於計劃首階段的資助名額，基金會將以電腦隨機抽出成功申請者，成功申請者將收到手機短訊確認，6萬元本票會以速遞或郵寄方式送到登記食肆地址，2億元資助如期於11月26日起發放。以每間食肆可獲6萬元計，約有3333間食肆受惠，逾萬宗申請當中，只有三分之一可獲批資助。