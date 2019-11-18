螞蟻金服或為同股同權公司 馬雲僅持股8.8% 藉兩基金控五成股權

明報記者 鄧偉忠

經過多年爭論，港交所（0388）去年落實上市改革，容許同股不同權架構公司在港上市，其後螞蟻金服一直被視為潛在吸引上市對象。阿里巴巴去年2月宣布，透過向螞蟻金服注入大量公司業務相關知識產權，換取螞蟻擴大後股本33%股權，被視為螞蟻金服鋪路上市的準備。

據阿里招股書披露，阿里在完成股權交易後，持有螞蟻金服33%股權，由馬雲、謝君煌及螞蟻員工持有的有限合伙君瀚，以及以馬雲為首的阿里合伙人的另一有限合伙君澳，合共持有約50%股權。

馬曾承諾持股降至6.1%

其中，馬雲本人直接或間接僅持有螞蟻金服8.8%，他更向阿里承諾，撇除阿里本身擁有的股份部分，會逐步將個人持有螞蟻金服的經濟權益減持至不多於在阿里持有的股權比例，即降至約6.1%。不過，招股書提到，馬雲透過獲君瀚及君澳授權擁有螞蟻約50%表決權，與兩個有限合伙擁有的股權比例相符，不但反映螞蟻金服或是採用同股同權機制，同時馬雲亦可以一如在阿里巴巴般「以小控大」。

分析：同股不同權誘因低

有投行界人士分析，相比阿里巴巴由初創逐步壯大的過程，螞蟻金服採用同股不同權制度的誘因實際遠較阿里為低。馬雲與多名合作伙伴在1999年於杭州創立阿里巴巴，其後為發展資金需要先後引入多名股東，造成兩大股東軟銀及Altaba（當時仍稱雅虎）持股量遠高於馬雲等多名創辦人的局面。

至於螞蟻金服，前身支付寶在2003年成立，當時僅屬阿里的一個部門，發展一直不乏資金；直至2011年支付寶爆發股權爭議，當時Altaba指阿里突然將支付寶股權轉讓至馬雲的私人公司旗下，磋商兩月才達成協議；螞蟻金服在其後多年一直與阿里屬「姐妹」公司關係，直至近年才重歸阿里旗下。

該投行界人士指，不論馬雲或阿里都擁有龐大資金支持，加上螞蟻金服估值持續急升，因此即使多次融資，對公司攤薄影響依然有限，採用同股不同權的誘因亦較小。