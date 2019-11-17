阿里巴巴重返港交所的深意

巨額集資為迎擊京東拼多多

2013年，阿里巴巴謀求整體在港上市，不過由於當時港交所不能解決同股不同權問題，阿里改道美國股市。

11月13日晚間，阿里巴巴向港交所提交了上市披露招股書，宣布攜包括中國零售商業、跨境及全球零售商業等在內的核心業務，以及雲計算、數字媒體及娛樂、創新業務三大板塊啟動香港上市。

此次港交所上市擬募資約130億美元。如這一目標順利實現，阿里巴巴將成為港股歷史上第二大IPO，僅次於2010年上市的友邦保險（1299）。

為何啟動二次上市？業內人士分析認為，這首先取決於阿里巴巴自身的需求。隨着內地人口紅利的消減，電商平台交易額增速已經趨緩。針對「五環外」市場的拼多多通過更具競爭力的價格，已對阿里巴巴形成了有力衝擊。前有京東、後有拼多多，雙重夾擊下，阿里巴巴需要資金來提高自身競爭力。

阿里巴巴稱，此次IPO募集的資金將主要用於驅動用戶增長及提升參與度、助力企業實現數字化轉型，提升運營效率、持續創新三個戰略方向。

美醞釀限制中資 港上市分散風險

分析認為，阿里巴巴這次募集的資金投資去向，有可能會在社交商務方面，「社交商務+平台商務+商務社交」模式或許會對阿里巴巴主營業務的提升有幫助。

此外，阿里巴巴在港上市，或許也與中美貿易戰有關。9月底，傳出美國討論讓中國公司從美國退市的消息，雖然美國財政部隨後迅速否認，但無形中給了中國公司壓力。而在香港上市能夠分散風險。

更為天時地利的是，上市阿里巴巴遺憾揮別香港，是因為當時港交所還無法解決阿里巴巴的「AB股」同股不同權問題。2018年，港交所改革，允許「AB股」結構公司上市，小米（1810）、美團（3690）均採用這種架構上市，為此次阿里重返港股打下制度基礎。

耐人尋味的是，阿里巴巴此次選擇在港交所IPO的時機。眼下，修例風波重創香港經濟，旅遊、房地產、消費等處於下降狀態。分析人士指出，長此以往，香港國際金融中心地位岌岌可危。

港值多事之秋 藉此為港股打打氣

在港股市場，從今年5月起，恒生指數就處於周線下降趨勢中。此次阿里巴巴赴港IPO，不僅可以給港股帶來人氣，更將與騰訊控股（0700）一起成為港股的「股王」。至此，香港作為互聯網經濟並不發達的地區，已集齊騰訊、阿里、美團、小米等內地優質科技公司，這對提升港股對世界市場的吸引力，獲取優質資源，都更為有利。

美國和香港也是中國科技公司主要上市地。此次阿里巴巴重返香港，也將起到示範作用，開啟內地企業選擇香港上市的潮流，而不是像以往將美國股市作為首選。無論是內地股民，還是香港股民，都可以分享到內地創新經濟發展的紅利。

阿里巴巴選擇香港，對香港市場是一種提振。對於中國的科技公司而言，在全球第三大金融中心的香港上市，從長遠來看，更適合「中國方案」的全球價值輸出。阿里選擇在美國和香港兩地同時上市，更有利於其國際化業務的發展。

[馮其十 神州新形勢]