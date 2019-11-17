中美爭做「捕獸器」 紅杉92項投資最多

兩國壟斷87％獨角獸投資

獨角獸即是成立不足10年，估值超過10億美元的初創企業。紅杉資本早在1972年在美國硅谷成立，早期投資包括Apple、Google、Yahoo、 LinkedIn等，而紅杉資本中國則是2005年由沈南鵬與紅杉資本共同創辦，目前管理超過2000億人民幣，創立以來已投資了500多家內地企業，包括今日頭條、美團點評（1357）、拼多多、滴滴出行、Airbnb、大疆等獨角獸。據胡潤指出，紅杉資本現時投資的獨角獸數量多達92家。

李嘉誠旗下維港投資躋百強榜

胡潤研究院指出，排行第二的騰訊目前投資46隻獨角獸，在過去10年投資超過700家，投資規模超過千億元人民幣，涉及社交、網上內容、金融科技等。其老對手阿里巴巴排行第七，目前阿里投資管理規模超過200億美元。去年阿里席財務官武衛曾透露目前阿里巴巴戰略投資的資產，包括螞蟻金服、新浪微博、高鑫零售等價值800億美元。

日本首富孫正義領導的軟銀排行第三，軟銀早已投資許多老牌科技公司，包括Nvidia、Slack、Uber和ARM等。軟還同時投資一些初創公司，例如衛星互聯網公司OneWeb、印度電商Paytm和美國農業初創公司Plenty。而香港首富李嘉誠旗下的維港投資，亦在此百強榜之中。

亞洲區風險投資今年大減

今月初畢馬威曾發布第3季《風投脈搏》報告，指出今年首三季度中國的風險投資大幅下降，只有兩筆交易超過10億美元大關，今年第三季風險投資金額約98.6億美元，較去年則是接近約125億左右。報告又稱，中美貿易戰及內地經濟放緩憂慮下，上季亞洲區風險投資仍然低迷，地區風險投資者更趨謹慎。