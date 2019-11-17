種族與宗教 美選民更重視

搖擺州份 經濟較左右選情

民調顯示，經濟因素對明年大選的影響將再次退居次席。美國民調中心蓋洛普（Gallup）的數據顯示，只有11％的選民認為經濟議題是美國面臨的最大問題，比例是至少18年以來最低。不過即使經濟議題不能顯著影響大選的整體結果，但在部分搖擺州，經濟狀况仍可影響選民的投票意向。穆迪分析（Moody's Analytics）設計的選舉模型，將州和國家的經濟數據與政治指標（例如總統的滿意度）結合，以預測大選的勝利者。這模型正確預測了1996年至2012年的每次選舉，惟錯誤預測民主黨的希拉里可在2016年大選輕易擊敗特朗普。

穆迪選舉模型 錯誤預測希拉里會大勝

穆迪分析的首席經濟師贊迪（Mark Zandi）稱，該模型未反映出主要工業州和中西部各州的投票率趨勢如何打擊希拉里，助特朗普獲勝。他說，現在的模型已經修正，包含了投票率等，並預測只要投票率如常，特朗普將會獲勝。不過贊迪指，倘若投票率正常，他會感到驚訝，似乎在暗示明年的總統大選將充滿不確定。

[企業地球村]