研究指經濟難左右美大選 經濟強區域 共和黨中期選舉反落敗

資料來源：《華爾街日報》

特朗普宣揚其經濟領域的成就之際，民主黨就針對美國經濟一些脆弱徵兆大做文章，稱一些製造業密集的搖擺州份經濟轉差，製造業的疲軟狀况恐蔓延到更廣泛的經濟層面。以往這兩種文宣也會獲不同的選民支持。政治兩極化，意味選民對經濟的看法，會受黨派的偏好影響。不過當前的美國經濟不算太好，也不算太壞，經濟大致沒有衰退的風險，但增長也算不上特別強勁。第三季GDP折合年率增長1.9%，增長仍然穩健。在這種不慍不火的經濟狀態，移民、種族等經濟以外的議題，更能吸引選民注視。

經濟不算好也不壞 難吸引選民視線

受減稅刺激，美國去年經濟增長加快，全年GDP增幅達2.9%。但特朗普所屬的共和黨在去年的中期選舉，失掉了眾議院的控制權。共和黨在弗吉尼亞州北部、費城市郊的切斯特縣（Chester）和特拉維縣（Delaware）的地方選舉落敗，而這些經濟繁榮的地區，失業率已降至10年最低。根據9月的數據，弗吉尼亞北部失業率只有2.1%， 切斯特縣和特拉維縣則分別為2.9%和3.8%。

反而那些依賴製造業而受到貿易戰打擊的中西部地區，以藍領為主的民眾對特朗普的支持度上升。《華爾街日報》早前公布的調查數據顯示，美國中西部及東北部77個依賴製造業的縣，有49%民眾滿意特朗普的表現，較2017年其上任之初上升了5個百分點。這些數據都顯示，經濟對近期的國會、地方選舉，又或民意的影響，作用不算明顯。那麼經濟又對美國總統大選有多大作用？

依賴製造業地區 特朗普支持度升

耶魯大學經濟學家費爾（Ray Fair）自1980年以來，就以人均收入等經濟指標來預測總統選舉的候選人得票份額。費爾說，未有足夠數據顯示，其沿用的預測模型準確度近年有所減弱。他的模型目前預測，若經濟預期正確，特朗普將在明年大選勝出。

經濟對大選影響自奧巴馬起減弱

不過有迹象顯示，經濟趨勢對總統大選的影響已經減弱。《身分危機：2016年總統選舉運動與美國定義之爭》（Identity Crisis： The 2016 Presidential Election Campaign and the Battle for the Meaning of America）的作者——政治學者賽茲（John Sides）、特斯勒（Michael Tesler）和瓦夫雷克（Lynn Vavreck）的研究指出，由甘迺迪（John F. Kennedy）至喬治布殊（George W. Bush）時期的美國大選，消費者信心與民眾對總統的滿意度成正比。但這種關聯在奧巴馬（Barack Obama）和特朗普任內消失。民眾對特朗普的滿意度一直異常穩定，但相對於持續高企的消費者信心，民眾對特朗普的滿意度相對較低。賽茲稱，按照現時的消費者信心指數水平，特朗普的滿意度較正常低了15點。密歇根大學11月美國消費者信心指數初值為95.7，持續在較高水平徘徊。

黨派分歧加劇 對經濟各自表述

美國民調中心蓋洛普（Gallup）首席經濟學家羅思韋威爾（Jonathan Rothwell）稱，經濟數據與民意的關係減弱，部分由於黨派分歧，令民眾對經濟狀况的理解各走極端。根據《華爾街日報》的民調，8月共和黨人對經濟的滿意度為84％，而民主黨人只有36％。兩黨的滿意度差距，是10多年來最大。羅思韋爾稱，兩黨對經濟狀况各自表述，選民從這些信息中，可輕易找到符合自己政治觀點的資訊。

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