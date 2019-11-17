新都城兩房減價45萬易手

麗港城3房895萬沽出

另藍田麗港城亦錄減價成交，利嘉閣地產分行經理郭麗娟稱，該單位為麗港城12座低層E室，實用687方呎，原則3房2廁，現改為3房1廁，望內園景，原業主原以930萬元放售，近日以895萬元沽出，較原開價低35萬元或約3.8%，折合實呎13,028元。據悉，原業主1998年4月以883萬元同時購入上述單位及毗鄰的F室，而是次的成交價已比當時購入的兩伙總金額還高12萬或1.3%。

馬鞍山迎海累減24萬易手

世紀21奇豐區域經理胡佩碧表示，馬鞍山迎海3座高層G室新近易手，單位原以850萬元放售，最新以826萬元成交，累減24萬元或3%，以單位實用面積513方呎計，實呎16101元。原業主於2012年9月以551萬元購入，持貨7年，帳面獲利275萬元離場，單位期內升值50%。

本月首14日二手住宅註冊升42％

此外，據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，11月首14日二手住宅註冊量錄1,460宗，較10月同期1,028宗升約42%，而11月註冊個案主要反映10月份市况，即施政報告後市况。美聯物業房地產數據及研究中心高級經理張蓓蕾指出，施政報告放寬按揭保險重啟換樓鏈，帶動二手交投，當中逾600萬至1,000萬物業最受惠，於11月首14日錄548宗，較上月同期上升約98.6%；逾1,000萬物業錄208宗，較上月同期上升約43.4%；逾400萬至600萬物業錄495宗，較上月同期上升約20.4%；400萬或以下物業錄209宗，較上月同期上升約6.6%。