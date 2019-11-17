人行警告 慎防通脹預期發散

未提「把好貨幣供給總閘門」

人行昨早發布第三季度的《中國貨幣政策執行報告》，最令市場關注的是其對通脹的看法與未來貨幣政策的執行方向。對於通脹，報告提到CPI同比漲幅走高，結構特徵明顯，要警惕通貨膨脹預期發散。人行指出，今年以來單月CPI同比漲幅有所走高主要受食品價格尤其是豬肉價格較快上漲所拉動，前10個月，食品價格同比上漲7.4%，其中受非洲豬瘟影響，生豬供給量下降較快，豬肉價格同比上漲29.7%，並通過消費替代效應帶動牛肉、羊肉、蛋類價格分別同比上漲10.2%、11.7%和4.5%，是CPI上行的最主要拉動因素。但人行認為，不存在持續通脹或通縮的基礎。

對於未來貨幣政策的執行方向，人行雖然重申「堅決不搞大水漫灌」，實施穩健貨幣政策，但同時未提持續多季都有提及的「把好貨幣供給總閘門」一句，換來的是強調「妥善應對經濟短期下行壓力」。

人行指出，外部不確定不穩定因素增多，國內經濟下行壓力持續加大，內生增長動力還有待進一步增強。企業生產投資趨於謹慎，製造業投資和民間投資增長有所放緩，外需減弱對出口增長形成壓力。因此，要加強逆周期調節，保持流動性合理充裕和社會融資規模合理增長。根據經濟增長和價格形勢變化及時預調微調，精準把握好調控力度，加強預期引導。