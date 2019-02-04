美股再新高 道指首破28000

【明報專訊】中美就達成貿易協議屢傳來好消息，刺激美股上周五開市即再破頂，道指更首度突破28000點，以全日高位28,004點收市，收升222點或0.80%。標指升23點或0.77%，收報3,120點；納指升61點或0.73%，收報8,540點。三大指數均創收市新高。美股牛氣衝天，整周累計，道指、標指及納指分別升1.17%、0.89%及0.77%。標指連升6周，是兩年以來最長的升勢，道指及納指均連升4周，亦同創今年2月以來最長升浪。惟紐約MUFG首席經濟學家Chris Rupke表示，美國經濟風險仍在威脅股市表現，質疑投資者是否太樂觀而無視當前的經濟數據。