美股再新高 道指首破28000

【明報專訊】中美就達成貿易協議屢傳來好消息，刺激美股上周五開市即再破頂，道指更首度突破28000點，以全日高位28,004點收市，收升222點或0.80%。標指升23點或0.77%，收報3,120點；納指升61點或0.73%，收報8,540點。三大指數均創收市新高。美股牛氣衝天，整周累計，道指、標指及納指分別升1.17%、0.89%及0.77%。標指連升6周，是兩年以來最長的升勢，道指及納指均連升4周，亦同創今年2月以來最長升浪。惟紐約MUFG首席經濟學家Chris Rupke表示，美國經濟風險仍在威脅股市表現，質疑投資者是否太樂觀而無視當前的經濟數據。
恒指夜期高水55點
道指成分股方面，聯合健康集團大升5.3%，成為升幅最大、貢獻最多的成分股，貢獻道指92點；強生升3.04%，貢獻道指26點。
恒指夜期高水55點，報26,382點；港股ADR（美國上市預託證券）做好，ADR比例指數升62點或0.24%，收報26,388點。騰訊（0700）ADR折合港元報320.58元，較港收市高0.18%。匯控（0005）及友邦（1299）ADR分別折合港元報57.93元及77.47元，分別較港收市升0.4%及0.6%。