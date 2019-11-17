超短期儲蓄保險「翻生」 年息達4厘 憂經濟前景 客戶避買長期供款產品

「2Pay5」是5年期的儲蓄保險，供款期只有2年，如果選擇預繳，即一次過供款，年息會更高。這類產品並非新事物，大行如匯豐、中銀（2388）、中人壽（2688）等一直都有類似產品上架，但均非銷售重點。而近日各銀行在失去大量內地保單後，轉而向本地客硬銷「2Pay5」產品，造就今次短期儲蓄險大戰。

銀行失大量內地保單 轉推「2Pay5」

以年息計，暫以立橋人壽的「喜盈於息」最高，該產品保證回報為3.6厘，但若預繳，即一筆過繳付首年及預繳第二年的保費，預繳保費戶口的餘額將以保證年利率4厘積存生息。舉例指繳付約19.6萬美元保費，5年後取回約23.4萬美元，每年回報為3.87%。而且該產品的門檻為市場上最低，2500美元便可投保。

至於另一中小型業界泰禾人壽，其「2Pay5」亦以高息招倈，若是美元保單，最高保證年利率為3.9厘。但保費最低為10000萬美元，門檻較立橋高。

立橋泰禾盼打響頭炮 息率較進取

較大型的保險公司亦有「2Pay5」產品，但息率不及上述兩家吸引，例如友邦的每年保證回報率為2.9厘，若一筆過付款，計及折扣則為2.99厘，與保誠的最高回報率看齊，但兩者均未及3厘。

有業內人士表示，立橋及泰禾都是計劃以「2Pay5」打響頭炮，因此息率較進取。然而這類產品利潤微薄，純粹為吸客。以5年期美國國債孳息率計，上周五僅收報1.64厘。

恒傑保險僱員福利及個人理財產品總經理鍾建強認為，現時業界的內地保單大幅減少，因此均急於尋找新出路。對本地客戶而言，由於政治局勢不明，經濟陷入衰退，在購買保險產品時，考慮點與以往不同，他們大多擔心失業率上升。

利潤微薄 5年期債息慬1.6厘

因此，傳統儲蓄保險5至10年的供款期屬過長，客戶傾向選擇短期產品，以盡快鎖定回報，甚至連可扣稅的年金、自願醫保等，都不是本地客戶的首選。

「2Pay5」產品保單期短至5年，與港元定期存款比較，相對較長，但鍾建強指，息率上港元定存暫時最多只有兩厘多，而且還要可能要滿足銀行的額外需求，例如兌換貨幣、開立理財戶口等等。

明報記者